Алтайский край вошел в тройку антилидеров по объему госдолга

Алтайский край занял третье место среди регионов России по росту объема государственного долга, уступив только Тюменской области и Приморскому краю. Об этом сообщает РИА Рейтинг.

В 2022 году государственный долг Алтайского края вырос на 126% и составил 4,01 млрд рублей.

Рост объема госдолга произошел из-за привлечения бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры. Несмотря на это, отношение госдолга к доходам регионального бюджета составляет всего 2,4% и значительно не ухудшает долговое положение субъекта.

Алтайский край в рейтинге роста госдолга опережают только Тюменская область, где госдолг вырос на 514%, и Приморский край с ростом госдолга в 171%. Во всех этих регионах задолженность выросла так же, как и в Алтайском крае, из-за привлечения бюджетных кредитов.

Ранее Виктор Томенко заявил, что в Алтайском крае почти нет безработицы.