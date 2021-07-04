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Экономика

Алтайский край вошел в группу регионов с наибольшей инфляцией

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Алтайском крае за первые пять месяцев 2021 года составил 4,3%. По этому показателю регион занял 9-е место среди субъектов РФ.

По итогам текущего года потребительская инфляция, по оценкам ЦБ, должна быть в диапазоне 3,8−4,2%.
По итогам текущего года потребительская инфляция, по оценкам ЦБ, должна быть в диапазоне 3,8−4,2%.
СС0

Инфляционные измерение проводило РИА «Рейтинг». Цены на продовольственные товары выросли в крае за пять месяцев на 5,8%, на непродовольственные — на 4,9%. Стоимость услуг в крае подорожала в среднем на 0,7%.

Впрочем, показатели официальной статистики не всегда отражают реальную картину. Как правило, статистические данные занижены из-за сложного и своеобразного подсчета. Поэтому жители России всегда удивляются, к примеру, тому, что инфляция в России составляет около 4,5%. Тогда как рост цен на продукты, услуги ЖКХ и стоимость электроэнергии бывает гораздо выше.

Впрочем, шесть регионов России, по подсчетам РИА «Рейтинг», продемонстрировали в январе-мае 2021 года даже отрицательные темпы инфляции.

Снижение отмечено в Амурской области (- 1,4%), Республике Коми (- 1,0%), Саратовской области (- 0,4%), Сахалинской области (- 0,3%), Ненецком автономном округе (- 0,1%), Карачаево-Черкесской Республике (- 0,1%).

Напомним: в 2020 году инфляция в Алтайском крае составила 5,4%, говорится в материалах Алтайкрайстата. Это был максимальный показатель с 2016 года.

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