Алтайский край захлестнула волна банкротств, проводимых в обход суда

Знакомые все тренды
Ранее altapress.ru уже отмечал эту тенденцию по итогам первого квартала текущего года. С тех пор данный тренд не только не изменился, но по мнению экспертов будет только усиливаться.
Алексей Юхнин,
руководитель Федресурса:
Предстоящие изменения законодательства расширят доступ граждан к внесудебной процедуре банкротства, поэтому в перспективе этот институт будет развиваться еще более активно.
Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 по июнь 2023 стартовали 18 697 процедур с общей суммой долга 6,44 млрд рублей, завершены 13282 процедуры с долгом 4,62 млрд рублей, доля начатых дел составила 55%.
Внесудебные банкротства в Сибири
В абсолютных значениях лидерами по количеству внесудебных банкротств из числа сибирских регионов стали: Омская область, занявшая второе место по РФ, Алтайский край, расположившийся на седьмой строке, а также Иркутская область, оказавшаяся на восьмом месте.
Еще четыре региона Сибири вошли в топ-30: Хакасия заняла 23 место, Красноярский край — 24, Томская область — 26, Новосибирская — 27. Кузбасс расположился на 40 строке, Республика Алтай — на 55, Тыва — на 70. Тыва, кстати, стала единственным сибирским регионом, где число внесудебных банкротств сократилось.
Динамика в процентах
Если смотреть на динамику в процентном соотношении, то количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в целом по РФ выросло на 75,6%, по Сибирскому федеральному округу (СФО) — на 82,4%. В шести из 10 регионов СФО этот показатель превысил как среднероссийский, так и общесибирский уровень:
- Томская область: +200%;
- Новосибирская область: +142,9%;
- Иркутская область: +108,7%;
- Алтайский край: +104%;
- Кемеровская область: +91,7%;
- Омская область: +84,8%;
- Красноярский край: +53,2%;
- Республика Хакасия: +36,2%;
- Республика Алтай: +26,1%;
- Республика Тыва: -23,8%.
В целом по стране МФЦ за полгода опубликовали 5 137 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос с 58% до 70%.
Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 по июнь 2023 стартовали 18697 процедур с суммой долга 6,44 млрд рублей, завершены 13 282 процедуры с долгом 4,62 млрд рублей, доля начатых дел составила 55%.
Илья Торосов,
первый замглавы Минэкономразвития РФ:
Мы видим, что достаточно высок уровень информированности граждан о готовящихся изменениях в части внесудебного банкротства. Доступ к данной бесплатной процедуре расширится. Требование о наличии оконченного исполнительного производства играло в ряде случаев роль фильтра для использования данного механизма. С появлением новых оснований доступ к процедуре получат категории граждан, которые ранее могли воспользоваться только судебной процедурой.
Банкротства в судах тоже происходят все чаще
Помимо тренда на рост количества банкротств внесудебных, сохраняется и тенденция к увеличению числа традиционных банкротств граждан через суды. И в Алтайском крае уровень таких банкротств довольно высок.
Регион замыкает двадцатку лидеров по количеству сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. За полгода разорилось почти 2,5 тыс. «физиков», хотя в первой половине 2022 года их было менее 1,7 тыс.
Из регионов СФО, помимо Алтая, в первую двадцатку входят также Новосибирская (11 место), Омская (17 место) и Иркутская (18 место) области. Кузбасс расположился на 23 строке, Красноярский край — на 30, Томская область — на 53, Хакасия — на 62. Республика Алтай заняла 78 место, Тыва — 83.
Что касается процентной динамики, то наивысшие темпы роста банкротств ИП и физлиц наблюдаются в Хакасии и Республике Алтай, а наименьшие — в Тыве:
- Республика Хакасия: +135,4%;
- Республика Алтай: +115,8%;
- Иркутская область: +82,9%;
- Кемеровская область: +52,8%;
- Красноярский край: +51,3%;
- Алтайский край: +45,8%;
- Омская область: +28,0%;
- Новосибирская область: +24,9%;
- Томская область: +8,5%;
- Республика Тыва: +6,1%.
В целом по РФ количество судебных банкротств граждан выросло на 34,3%. За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по июнь 2023 года, несостоятельными стали уже 916 тысяч граждан.
Все хорошо, прекрасные юрлица
И только у юридических лиц все по-прежнему хорошо — количество разоряющихся организаций неуклонно продолжает снижаться во всех регионах Сибири, за исключением Тывы, где в процентах рост банкротств юрлиц составил +100% Но это всего лишь эффект низкой базы — банкротств просто стало четыре вместо двух.
Сильнее всего количество сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств сократилось в Красноярском крае и Республике Алтай. Минимальное сокращение зафиксировано в Алтайском крае — здесь за полгода разорилось 34 компании, тогда как в первой половине 2022 года их было 49.
Динамика банкротств юрлиц в СФО:
- Красноярский край: -60,7%;
- Республика Алтай: -60%;
- Кемеровская область: -52,2%;
- Республика Хакасия: -50%;
- Иркутская область: -42,1%;
- Омская область: -38,6%;
- Новосибирская область: -34,8%;
- Томская область: -32,4%;
- Алтайский край: -30,6%;
- Республика Тыва: +100%.
При этом эксперты отрицают связь между снижением количества банкротств юридических лиц и введенным в 2022 году мораторием.
Илья Торосов,
первый замглавы Минэкономразвития РФ:
Статистика количества корпоративных банкротств показывает наличие некоторых колебаний от года к году. В силу чего подобные данные не стоит увязывать с эффектами, вызванными действием моратория.
В целом по России в первом полугодии 2023 года количество корпоративных банкротств упало на 40%. Число наблюдений выросло на 5,7%. Количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний в январе-июне 2023 года составило 15 892 — это в 2,12 раз больше, чем в первой половине минувшего года.