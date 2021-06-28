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Экономика

Алтайский край замкнул рейтинг по «устойчивости», где Республика Алтай попала в лидеры

Республика Алтай попала в топ регионов по экономической устойчивости по итогам первого квартала 2021 года, пишут «Известия».

Алтайский край.
Алтайский край.
biysk-ok.ru.

Рейтинг подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРго) на основе данных Росстата.

В список попали 35 наиболее сильных субъектов, которые распределили по 30 строчкам — некоторые места разделили два региона.

«Основанием для таких выводов стали низкие долги, положительная динамика реального сектора экономики и эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации после COVID-19», — отмечает издание.

Исследование основано на отношении суммы госдолга к сумме доходов консолидированного бюджета, условно приведенной к календарному году, а также на отношении начисленных сумм НДС на конец квартала к сумме на конец соответствующего квартала предыдущего года.

Также учитывали индекс промышленного производства и отношение сумм регионального продукта на конец квартала к сумме на конец соответствующего квартала предыдущего года.

Список возглавили Москва, Курская и Пензенская области. В десятку вошли Севастополь, Владимирская, Челябинская, Тюменская и Калининградская области, Республики Дагестан, Алтай и Северная Осетия.

«В число замыкающих вошли Приморский и Алтайский края, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Бурятия, Брянская, Кировская области, Якутия, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Башкирия и Ульяновская область», — отмечает издание.

Глава ФоРго Константин Костин отметил, что регионы также исследовали на эффективную политику по восстановлению социально-экономической ситуации в условиях пандемии.

«Это и стимулирование субъектов экономической деятельности в регионах, и меры поддержки населения, и разумное применение антиковидных ограничений», — пояснил он.

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