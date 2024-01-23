Алтайский Куршевель. Знаменитый город-курорт вышел в лидеры по ценам на продукты

Последний опубликованный мониторинг датирован 15 января. Согласно документу, сливочное масло в Белокурихе в среднем стоит 879 рублей за килограмм, в Алтайском крае - 745 рублей.
Сыр на курорте тоже самый дорогой в регионе - 789 рублей за килограмм (747 рублей - в Алтайском крае). Согласно данным Алтайкрайстата, самое дорогое здесь и куриное яйцо - 144 рубля за десяток (126 рублей - в Алтайском крае).
Более чем на 10% дороже в Белокурихе обойдется и покупка гречневой крупы, которая стоит в среднем 79 рублей за килограмм. Средний показатель по Алтайскому краю составляет 63 рубля.
Аналогичная картина по макаронным изделиям - 118 рублей она стоит на курорте и 100 рублей в среднем по Алтайскому краю.
На алкоголе сэкономить тоже не получится - литр водки здесь самый дорогой в регионе. Бутылка обойдется в среднем в 715 рублей.
Кто еще в лидерах
До того, как в мониторинге потребительских цен Алтайкрайстата стали публиковать данные по Белокурихе, по многим позициям впереди был Рубцовск. Например, цены на сыр и масло сливочное традиционно здесь были выше, чем в целом по Алтайскому краю.
В Рубцовске до сих пор самые высокие средние цены на колбасу, куриное мясо и детские мясные консервы.
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