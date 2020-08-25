Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Алтайский министр посмотрел на самую проблемную ТЭЦ

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка посетил ТЭЦ в Яровом и оценил подготовку к зиме, сообщает сайт Минпроэнерго региона.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Анна Зайкова.

По итогам поездки в Яровое Вячеслав Химочка 24 августа доложил губернатору Виктор Томенко, что ремонтные работы идут в соответствии с графиком.

Проводятся все необходимые мероприятия. До 30 человек увеличено количество специалистов, удалось существенно нарастить темпы ремонтных работ.

Планируется, что через неделю подрядчик займется ремонтом котла № 10, тогда все три котлоагрегата будут в рабочем состоянии. По словам министра, это позволит сократить количество аварий в предстоящем отопительном сезоне.

На ремонтные работы ТЭЦ Ярового предусмотрено выделение 68 млн рублей (средства муниципального унитарного предприятия), на закупку топлива из краевого бюджета направлено свыше 175 млн рублей. Кроме того, Виктор Томенко распорядился, чтобы еще 5 млн рублей выделили на ремонт сетей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость