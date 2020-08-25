Алтайский министр посмотрел на самую проблемную ТЭЦ

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка посетил ТЭЦ в Яровом и оценил подготовку к зиме, сообщает сайт Минпроэнерго региона.

По итогам поездки в Яровое Вячеслав Химочка 24 августа доложил губернатору Виктор Томенко, что ремонтные работы идут в соответствии с графиком.

Проводятся все необходимые мероприятия. До 30 человек увеличено количество специалистов, удалось существенно нарастить темпы ремонтных работ.

Планируется, что через неделю подрядчик займется ремонтом котла № 10, тогда все три котлоагрегата будут в рабочем состоянии. По словам министра, это позволит сократить количество аварий в предстоящем отопительном сезоне.

На ремонтные работы ТЭЦ Ярового предусмотрено выделение 68 млн рублей (средства муниципального унитарного предприятия), на закупку топлива из краевого бюджета направлено свыше 175 млн рублей. Кроме того, Виктор Томенко распорядился, чтобы еще 5 млн рублей выделили на ремонт сетей.