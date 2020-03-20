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20 марта 2°C

Алтайский министр рассказал про зарплаты врачей, которые в два раза выше, чем у всех

Средняя зарплата врачей — около 53 тыс. рублей. Это почти в два раза больше среднего дохода всех трудящихся в регионе людей. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на коллегии.

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«В 2019 году нам удалось не только сохранить, но и повысить достигнутые соотношения средней заработной платы отдельных категорий медицинских работников, установленных Указом Президента», — сказал министр.

Средняя зарплата врачей составляет 52 927,5 рубля, что составило 218,7% к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае (24 205 рублей) и на 18,7 пункта выше целевого показателя.

Средний медицинский персонал получает 28 116,7 рубля (116,2% к прогнозному среднемесячному доходу и на 16,2 пункта выше целевого показателя).

Зарплата младшего медицинского персонала составляет 24 283,6 рубля (100,3% к прогнозному среднемесячному доходу и на 0,3 пункта выше целевого показателя).

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Попов отметил, что в учреждениях второго и третьего уровня концентрация тяжелых пациентов в разы выше, чем на первом. Труд медработников в межрайонных центрах и крупных организациях Барнаула более интенсивен, и это должно отражаться на уровнях заработной платы.

Однако, сегодня зарплата медработников в первом и втором уровне не сильно отличается: 45 875 рублей и 48 749,1 рубля соответственно. А вот зарплата врачей третьего уровня действительно существенно выше — 64 845,2 рубля.

Аналогичные пропорции сложились и в уровнях заработной платы среднего медицинского персонала и составляют 24 567,9 рубля на первом уровне, 26 101,7 на втором и 36 583,6 на третьем.

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