Алтайский министр сообщил, сколько врачей привлекут в регион за 1,5 млрд рублей

В Алтайском крае по поручению губернатора Виктора Томенко приняли дополнительные меры по привлечению специалистов в медучреждения, сообщает региональное правительство.

Томенко 2 марта провел заседание, на котором утвердили план мероприятий по укомплектованию кадрами медицинских организаций.

«Работа в этом направлении уже ведется. В ходе рабочих обсуждений выработаны определенные подходы, проработаны мероприятия. Сегодня у нас все есть для того, чтобы их обсудить и утвердить», — подчеркнул губернатор.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, что к 2024 году планируется привлечь в краевые учреждения 632 врача и 1016 средних медработников.

По его словам, важно не только привлечь специалистов, но и закрепить их за медицинскими организациями. Поэтому план состоит из блоков и рассчитан на три года.

«В документ включены мероприятия по подготовке специалистов, выплате молодым работникам и наставникам, увеличению нормативов финансирования образовательных организаций среднего профессионального образования (расходы на оплату проезда студентов к месту прохождения практики и обратно, оплата их проживания во время прохождения практики), закреплению обучающихся вуза и медицинских колледжей за краевыми медицинскими организациями и др. Блок мероприятий направлен и на закрепление кадров путем ежемесячных выплат фельдшерам, врачам участковой службы и особо востребованным специалистам межрайонных медицинских центров за разъездной характер работы», — уточнили в правительстве.

Зарплата врача. medrussia.org.

Министр финансов Данил Ситников отметил, что за три года на реализацию плана потребуется около 1,5 млрд рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов.

«Первоначальная конструкция краевого бюджета, а также поправки, которые состоялись в феврале текущего года, позволяют нам говорить о 100-процентной обеспеченности данного плана в текущем финансовом году и плановом периоде», — заверил он.

Томенко подчеркнул, что новые меры — это еще одно дополнение к большому перечню мероприятий, которые осуществляются в рамках развития системы здравоохранения края, и внимание к этому вопросу будет постоянным.

«Учитывая работу всей системы здравоохранения в последние два года в экстремальном режиме, ни у кого из нас нет сомнения в том, что именно положение дел в государственных учреждениях здравоохранения определяет общий уровень жизни, обеспечение своевременной качественной медицинской помощью жителей края. Безусловно, другие учреждения и организации вполне в качестве дополнения могут влиять на какие-то составляющие этой работы, но базу сегодня формируют государственные краевые учреждения», — указал губернатор.

Ранее сообщили, что Алтайский край получит более 1,2 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2022 году.