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Экономика

Алтайский минсельхоз ответил, как поживает в полях всеми любимая гречиха

В Алтайском крае заканчивается сев гречихи, одной из самых востребованных сельскохозяйственных культур в сезоне 2020−2021 годов. Об этом 10 июня в ходе онлайн конференции «Алтай Агро» сообщил замминистра сельского хозяйства региона Николай Халин. По его словам, данные по состоянию посевов гречихи регулярно запрашивают из Москвы. Алтайский край остается главным регионом, где она выращивается.

Алтайская гречиха
Алтайская гречиха
Анна Зайкова

Николай Халин сообщил, что прошедшие на днях в Алтайском крае дожди помогли аграриям завершить сев гречихи в оптимальных условиях. На сегодняшний день работы по этой культуре практически завершены.

«Осадки безусловно сработают на будущий урожай», — добавил замминистра.

Напомним, весной минсельхоз Алтайского края прогнозировал, что в 2021 году под гречиху будет отдано 497,7 тыс. га, что 11,7% больше, чем годом ранее.

В целом по региону метеоусловиях пока не самые благоприятные. В районах западной и восточной Кулунды уже заметны явления почвенной и атмосферной засухи.

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