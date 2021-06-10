Алтайский минсельхоз ответил, как поживает в полях всеми любимая гречиха

Николай Халин сообщил, что прошедшие на днях в Алтайском крае дожди помогли аграриям завершить сев гречихи в оптимальных условиях. На сегодняшний день работы по этой культуре практически завершены.
«Осадки безусловно сработают на будущий урожай», — добавил замминистра.
Напомним, весной минсельхоз Алтайского края прогнозировал, что в 2021 году под гречиху будет отдано 497,7 тыс. га, что 11,7% больше, чем годом ранее.
В целом по региону метеоусловиях пока не самые благоприятные. В районах западной и восточной Кулунды уже заметны явления почвенной и атмосферной засухи.