Алтайский минсельхоз пытается отсудить отобранные Москвой 38 млн рублей

Больше года минсельхоз края судится с казначейством, пытаясь вернуть списанные с его счета в пользу федерального бюджета деньги — более 38 млн рублей. Списание произошло после проверки соблюдения краем условий софинансирования федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В казначействе считали, что край нарушил условия, в минсельхозе с этим не согласны.

Почему Москва забрала деньги

20 марта 2018 года казначейство проверило, как минсельхоз края соблюдает условия софинансирования субсидий, предоставленных из федерального бюджета в 2015—2016 годах. И усмотрело бюджетные нарушения.

По расчетам ведомства, край выделил на софинансирование трех направлений программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 200 млн рублей меньше, чем предусмотрено правилами. Перерасход федеральных денег, по мнению проверяющих, составил 38,4 млн рублей.

Казначейство сначала направило в минсельхоз края уведомление о применении бюджетных мер принуждения. Потом Минфин России издал приказы. И со счета минсельхоза края списали эту сумму в бесспорном порядке.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Как отреагировал минсельхоз

Наш минсельхоз подал иск в краевой арбитраж и потребовал признать незаконными акт камеральной проверки и уведомление о применении бюджетных мер принуждения. И попытался запретить казначейству бесспорное списание 38,4 млн рублей, но судьи не нашли для этого оснований.

Одновременно министерство оспаривает приказы Минфина России в арбитражном суде Москвы. Аграрное ведомство требует признать его приказы о бесспорном списании от 15 июня 2018 года незаконными.

Но рассмотрение дела пока приостановлено. Ждут, какое решение будет принято по иску к казначейству.

Отремонтированные дома в селе Кулунда. sgd22.ru

Какие есть решения суда

Сначала арбитражный суд края решил, что акт проверки и уведомление нельзя обжаловать и признать недействительными. Но апелляция в Томске с этим не согласилась: оспаривать можно.

После этого дело вернули в арбитраж края, где с декабря 2018 года удалось провести только предварительное судебное заседание. Ближайшее же заседание по оспариванию акта проверки и уведомления назначено на 31 июля.

Тем временем управление федерального казначейства по Алтайскому краю все еще пытается доказать, что ее документы не подлежат обжалованию. Ведомство дошло уже до Верховного суда. Тот принял сторону минсельхоза края (то есть он вправе оспаривать выводы казначейства).

Тем не менее казначейство не согласилось и с Верховным судом. В мае 2019 года оно подало надзорную жалобу на фундаментальные нарушения норм права уже в Президиум Верховного суда. Жалоба пока не рассмотрена.

На чем сэкономил бюджет края

В казначействе пришли к выводам, что край выделил недостаточные суммы на софинансирование трех направлений федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

1. На 89,3 млн рублей меньше выделено на программу «Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности». Перерасход средств федерального бюджета — 12,7 млн рублей.

2. На 107,1 млн рублей меньше выделено на проекты программы «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку». Перерасход средств федерального бюджета — 24,4 млн рублей.

3. На 4,3 млн рублей меньше выделено на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Перерасход средств федерального бюджета — 1,38 млн рублей.