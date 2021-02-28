Алтайский предприниматель восстановил водоем и сделал бизнес на членистоногих

Предприниматель из Алейского района Иван Белоруков за несколько лет сделал из пересыхающего водоема богатое зарыбленное озеро. Сейчас он поставляет раков по всей России и планирует заняться искусственным разведением членистоногих, пишет «Алтайская правда».

Иван Белоруков занимается разведением раков уже больше шести лет. Сначала этот промысел был для него простым хобби, приносящим небольшой доход, но уже через несколько лет добыча ракообразных стала для предпринимателя основным бизнесом.

«Когда я только начинал работать, рака в водоемах было много, — вспоминает Белоруков. — Он почти ничего не стоил, рыбаков не интересовал, а жители деревень кормили им свиней. Но и тогда мне удавалось на нем немного зарабатывать. Ловил, поставлял в рестораны, а самок с икрой и молодняк запускал в водоем в поселке Приятельском, откуда я родом.

Озеро в поселке Алейского района на протяжении двадцати лет было пересохшим и разлилось только шесть лет назад. И чтобы через несколько лет оно не зацвело и вновь не высохло, Иван решил ухаживать за ним, попутно разводя в нем ракообразных.

За несколько лет картина изменилась. Рак в Алтайском крае стал в дефиците и ценник на него значительно вырос. Если раньше раковые воротилы могли продавать его тоннами, то сейчас и воротил-то не осталось, потому что объемы добычи сократились в разы.

Это позволило небольшим предпринимателям занять место на рынке. К таким изменениям Белоруков оказался готов.

«Рак в озере понемногу разводился, приживался. Поначалу его было мало, поэтому я продолжал ловить его в других водоемах и запускать мальков к себе, — рассказывает предприниматель. — Также запускал и других рыб: щуку, пескаря, карася, белого амура, толстолобика, окуня, линя, сазана. Это делалось для биоценоза, чтобы раку было комфортнее: какая-то рыба убирает лишнюю траву, другая не допускает цветения, кто-то регулирует популяцию.

Около полутора лет Иван собирал все необходимые бумаги и ждал проведения аукциона. В прошлом году он получил разрешение на создание рыбоводческого хозяйства, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал отправлять раков по всей России.