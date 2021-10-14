По решению властей алтайские промышленники смогут закупать ГСМ напрямую у производителя

Правительство Алтайского края и «Газпром нефть» заключили соглашение по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей. Это позволит алтайским промышленникам закупать высококачественные российские масла напрямую у производителя, сообщили власти.

Документ подписали губернатор Виктор Томенко и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков на Российской энергетической неделе в Москве.

Новое соглашение предусматривает поставки высокотехнологичных моторных и индустриальных масел Gazpromneft и G-Energy для применения в автомобильной и специализированной технике предприятий энергетики, ЖКХ и промышленного комплекса региона.

Закупка напрямую у производителя гарантирует оперативные поставки ГСМ на региональный рынок и поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность.

В правительстве края ожидают от руководства компании «Газпром нефть» активного участия в закупочных процедурах, проводимых для нужд краевых организаций и ведомств, а также дальнейшего развития собственной топливной инфраструктуры.