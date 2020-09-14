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Экономика

Алтайский промышленный гигант завершил мегапроект и будет платить в казну края еще 400 млн рублей

Расположенный в Заринске промышленный гигант «Алтай-Кокс» завершил строительство самого крупного за последние годы инвестпроекта — технологической линии по трамбованию угольной шихты. Проект не только повысит эффективность производства и его экологичность, но и позволит увеличить налоговые отчисления в казну края.

На "Алтай-Коксе". Торжественное начало работы установки трамбованная шихты.
На "Алтай-Коксе". Торжественное начало работы установки трамбованная шихты.
Altapress.ru

Установку трамбования угольной шихты «Алтай-Кокс» (входит в группу НЛМК) смонтировали на пятой, модернизированной коксовой батарее. Для нее построили новую угольную башню с трамбовочными устройствами, установили конвейеры и машины для загрузки спрессованной шихты в печи.

На ее строительство ушло более двух лет и 4,8 млрд рублей. Окупаемость проекта — около 2,5 лет, пояснил Григорий Федоришин, председатель правления Новолипецкого металлургического комбината. Реализация позволит повысить эффективность производства.

«Мы удешевляем угольную шихту. Мы можем достигать то же самое качество кокса, которое нужно для доменных печей, на более дешевых углях. Или оставить то же самое качество углей и повышать качество кокса. Тут уже доменщики определяют, что им необходимо на данный конкретный момент. То есть эта технология дает еще и гибкость — предприятие может работать на очень разной угольной базе, — объяснил Григорий Федоришин.

По словам руководителя, для НЛМК реализация этого проекта — это еще и возможность испытать непростую технологию.

«Пока ее не попробуешь, ее эффект до конца не понятен. Мы пробуем ее на одной батарее, если мы поймем, это эффекты достигнуты, будем тиражировать, — сказал Федоришин.

«Алтай-Кокс» — одно из крупнейших предприятий края. На нем работает почти 2700 человек, оно производит 13% промышленной продукции края, — напомнил губернатор края Виктор Томенко. Только в бюджет края и Заринска ежегодно поступает 0,5−1 млрд рублей в год.

Ввод в действие установки трамбованная шихты позволит увеличить налоговые отчисления в городской и краевой бюджеты на 400 млн рублей, сказал губернатор.

Подробный репортаж о новом инвестпроекте Altapress.ru опубликует несколько позже.

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