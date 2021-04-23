Алтайский Сбер и застройщик «Домстрой-Барнаул» реализовали проект «Хорошоево»

В Барнауле завершено строительство жилого комплекса «Хорошоево» от ООО «Специализированный застройщик «Домстрой-Барнаул». Ключи от квартир в апреле получили дольщики последнего построенного в районе дома.

Строительство объекта проходило в рамках проектного финансирования жилья с применением счетов эскроу. Кредитные средства на реализацию проекта были предоставлены Алтайским отделением ПАО Сбербанк.

Жилой комплекс «Хорошоево» известен удачным расположением: он построен в тихом районе в нагорной части Барнаула и граничит с ленточным бором, неподалеку проходит «Трасса здоровья». При этом из жилого комплекса до центра города можно добраться всего за пятнадцать минут.

Проект одним из первых в Алтайском крае стал строиться в рамках проектного финансирования жилья с использованием эскроу-счетов. Механизм кредитования является гарантией защиты интересов как застройщика, так и его клиентов. На время строительства деньги дольщиков банк резервирует на специальных счетах, которые раскрываются только после сдачи объекта в эксплуатацию. Строительство района «Хорошоево» завершилось в срок.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

«Поздравляю застройщика с завершением строительства жилого комплекса. Каждый сданный дом в рамках проектного финансирования жилой недвижимости укрепляет уверенность рынка в эффективности механизма и правильности сделанных в свое время шагов. Можно с уверенностью сказать, что рынок научился работать по новым правилам, и современный проект „Хорошоево“ — яркий тому пример».

Евгений Востриков,

директор ООО «СЗ «Домстрой-Барнаул»:

«Для нас это значимый и важный этап, так же как и для наших клиентов. Строительство велось с использованием счетов эскроу, и мы считаем свой опыт успешным. Мы рады, что квартиры в жилом комплексе «Хорошоево» обрели своих хозяев. Уверен, что жить в нашем живописном районе будет по-настоящему хорошо и комфортно».

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Застройщик — ООО «СЗ «Домстрой-Барнаул». Проектные декларации — на сайте хорошоево.рф.