Алтайский Сбер сообщает о кадровых изменениях

Её общий стаж в банке составляет 17 лет. Работу в Сбере она начала в должности ведущего инженера отдела развития и сопровождения международных карт Алтайского отделения в 2004 году. Возглавляла различные бизнес-направления как в розничном, так и корпоративном сегментах. Два последних года Алла Косоухова руководила направлением прямых продаж в аппарате управления Сибирского банка.

Алла Юрьевна награждена почётной грамотой Сибирского банка за организацию эффективной работы вертикали прямых продаж.

Окончила Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова по специальности «Мировая экономика», уровневые программы мини-МВА и Сбербанк 500.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк: