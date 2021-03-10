Алтайский завод отправил в магазины новейшие шины для сельхозтехники и надеется на спрос

Алтайский шинный комбинат, работающий под брендом компании «Нортек», отправил в продажу первую партию новых моделей шин для сельскохозяйственной техники, сообщили в минпромэнерго Алтайского края.

Продукцию отправили не только в продажу по России, но и в ближнее зарубежье.

Речь идет о сельскохозяйственных шинах 270/95R48, которые на испытаниях показали высокие характеристики качества, и крупногабаритных шинах 650/70R38. 38 дюймовая шина с унифицированной конструкцией подходит для большинства марок сельскохозяйственной тракторов.

В начале года предприятие выпустило на рынок шину 9,5R42. Она может широко использоваться в сельском хозяйстве при обработке межрядий.

«Сейчас у сельхозтоваропроизводителей в самом разгаре подготовка к посевной кампании, поэтому новая продукция предприятия, изготовленная на современном оборудовании и с учетом специфики использования, наверняка будет пользоваться спросом», — считает руководитель компании Владимир Яковлев.

В минпромэнерго отметили, что в декабре 2020 года на заводе успешно завершили работы по установке станка для сборки покрышек грузовых автомобилей, токарных станков и произвели запуск третьего по счету червячно-валкового агрегата для выпуска протекторных лент.

Также на заводе поставили новые транспортеры, продолжается установка станка для шприцевания и так далее.