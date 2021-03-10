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Экономика

Алтайский завод отправил в магазины новейшие шины для сельхозтехники и надеется на спрос

Алтайский шинный комбинат, работающий под брендом компании «Нортек», отправил в продажу первую партию новых моделей шин для сельскохозяйственной техники, сообщили в минпромэнерго Алтайского края.

Завод "Нортек" на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Завод "Нортек" на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Ирина Баенкова

Продукцию отправили не только в продажу по России, но и в ближнее зарубежье.

Речь идет о сельскохозяйственных шинах 270/95R48, которые на испытаниях показали высокие характеристики качества, и крупногабаритных шинах 650/70R38. 38 дюймовая шина с унифицированной конструкцией подходит для большинства марок сельскохозяйственной тракторов.

В начале года предприятие выпустило на рынок шину 9,5R42. Она может широко использоваться в сельском хозяйстве при обработке межрядий.

«Сейчас у сельхозтоваропроизводителей в самом разгаре подготовка к посевной кампании, поэтому новая продукция предприятия, изготовленная на современном оборудовании и с учетом специфики использования, наверняка будет пользоваться спросом», — считает руководитель компании Владимир Яковлев.

В минпромэнерго отметили, что в декабре 2020 года на заводе успешно завершили работы по установке станка для сборки покрышек грузовых автомобилей, токарных станков и произвели запуск третьего по счету червячно-валкового агрегата для выпуска протекторных лент.

Также на заводе поставили новые транспортеры, продолжается установка станка для шприцевания и так далее.

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