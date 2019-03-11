Алтайские заводы выпускают почти половину всех сырных продуктов в Сибири

По данным ведомства, доля Алтайского края в российском производстве сыров составляет 13,4%, в СФО — 84,7%.
Что касается сырных продуктов, то доля алтайских предприятий в России составляет 14,4%, в Сибири — 47,6%.
В 2018 году Алтайский край впервые за много лет уступил лидерство в России по производству масла, пропустив вперед Воронежскую область. Выпуску сливочного масла сократилось с 21 тысячи тонн до 18,4 тыс. тонн.
При этом доля Алтайского края в российском производстве этого продукта составила 7,1%, в Сибири — 44,3%.
Объем молока, поступаемого на местные предприятия, в 2018 году увеличился на 1,7% прежде всего за счет повышения товарности и увеличения ввоза из других регионов.
Что такое сырный продукт
Сырный продукт изготавливается по технологии сыра, но вместо сливок (молочного жира) в нем используется также растительный белок.