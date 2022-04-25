Алтайское машиностроение рвануло в первом квартале 2022 года

По итогам первых трех месяцев индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 102,7%, сообщили в региональном минпромэнерго.

Существенный прирост объемов отгрузки показали машиностроительные предприятия.

В транспортном машиностроении произведено в 1,5 раза больше продукции, чем в первом квартале прошлого года. В аграрном прирост составил 10,4%, в производстве автокомпонентов — 8,4%.

«Значительный рост показателей в течение первого квартала текущего года отмечен также в химической отрасли (+15,1%), производстве электрооборудования (+11,1%), металлургии (+4,5%) и производстве кокса (+3,4%)», — сообщает ведомство.

Кроме этого, по данным оперативного мониторинга инвестиционных проектов, 50 крупнейших предприятий региона за первый квартал инвестировали 2,8 млрд рублей, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года