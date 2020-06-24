Алтайское министерство добилось крупной скидки на партию «импортозамещенных» экскаваторов

Скидку получили в ходе переговоров
Завод по производству спецтехники британская компания JCB построила в Подмосковье в 2018 году. Так что это теперь российская техника.
Впрочем, экскаватором-погрузчиком этого производителя Барнаул не удивишь — ее закупал и МУП «Энергетик», и «Барнаульская теплосетевая компания». Но партия в 16 единиц, купленная минстроем на средства краевого бюджета, пойдет в районы.
Относительно крупную партию спецтехники для районов минстрой края последний раз закупал в 2014 году — после наводнения: это были ассенизаторские машины для откачки воды в подвалах и тракторы «Беларус» для опахивания лесополос. Экскаваторы власти закупают впервые.
Общая стоимость покупки 16 единиц — 83,2 млн рублей (то есть по 5,2 млн за каждую). Как объяснил Дмитрий Власов, начальник отдела теплоснабжения минстроя края, при обсуждении цены удалось договориться о скидке в 30%.
«В результате длительных переговоров и при поддержке завода JCB нам удалось согласовать беспрецедентную стоимость этого контракта», — объяснила представитель компании-дилера техники барнаульского филиала предприятия «Стройкомплект».
Покупку оплатил краевой бюджет
По словам Дмитрия Власова, из муниципального бюджета оплачивать закупку не придется — их передадут из казны края в муниципалитеты, которые со своей стороны заключат договора аренды или безвозмездного пользования с местными коммунальными предприятиями, сказал Власов.
Муниципальные образования мы отобрали по принципу: где наибольшая протяженность тепловых и водопроводных сетей, подлежащих перекладке, где наибольшая аварийность, где есть острый дефицит техники, — объяснил Дмитрий Власов, замначальника управления ЖКХ минстроя края.
Техника эта универсальная — она пригодна как для устранения коммунальных аварий, так и на погрузке (например, угля) и в строительстве, а также при уборке снега. И снежные завалы зимы 2020 года сыграли в этой закупке свою роль.
«Мы изначально предусматривали поставку по 10 единиц в течение трех лет, но нынешняя зима показала нам необходимость ускорить поставки. В этом году мы закупили 16 единиц, на следующем приобретем еще 15», — сказал Власов.
Представитель компании-поставщика сообщил, что техника имеет гарантию три года, в филиале работают сервисные бригады и имеется склад запчастей.
Кому дадут новую технику
Первые восемь экскаваторов-погрузчиков уже уехали в Залесовский, Змеиногорский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Шелаболихинский и Шипуновский районы.
Еще восемь прибудут в Барнаул в июле. Их получат Славгород, Волчихинский, Каменский, Локтевский, Панкрушихинский, Романовский, Чарышский и Третьяковский районы.
В минстрое края говорят, что подобную технику в районы за счет бюджета еще не закупали.