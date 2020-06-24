Алтайское министерство добилось крупной скидки на партию «импортозамещенных» экскаваторов

Первые восемь экскаваторов-погрузчиков, собранных на российском заводе британской компании JCB, 23 июня отправились в районы Алтайского края. Вторая половина дорогостоящей техники прибудет в регион в июле. В минстрое края рассказали, что такую крупную партию техники для муниципалитетов закупили впервые с 2014 года и получили на нее крупную скидку.

Скидку получили в ходе переговоров

Завод по производству спецтехники британская компания JCB построила в Подмосковье в 2018 году. Так что это теперь российская техника.

Впрочем, экскаватором-погрузчиком этого производителя Барнаул не удивишь — ее закупал и МУП «Энергетик», и «Барнаульская теплосетевая компания». Но партия в 16 единиц, купленная минстроем на средства краевого бюджета, пойдет в районы.

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Относительно крупную партию спецтехники для районов минстрой края последний раз закупал в 2014 году — после наводнения: это были ассенизаторские машины для откачки воды в подвалах и тракторы «Беларус» для опахивания лесополос. Экскаваторы власти закупают впервые.

Общая стоимость покупки 16 единиц — 83,2 млн рублей (то есть по 5,2 млн за каждую). Как объяснил Дмитрий Власов, начальник отдела теплоснабжения минстроя края, при обсуждении цены удалось договориться о скидке в 30%.

«В результате длительных переговоров и при поддержке завода JCB нам удалось согласовать беспрецедентную стоимость этого контракта», — объяснила представитель компании-дилера техники барнаульского филиала предприятия «Стройкомплект».

Экскаваторы-погрузчики для коммунального комплекса в районах Алтайского края. Минстрой Алтайского края.

Покупку оплатил краевой бюджет

По словам Дмитрия Власова, из муниципального бюджета оплачивать закупку не придется — их передадут из казны края в муниципалитеты, которые со своей стороны заключат договора аренды или безвозмездного пользования с местными коммунальными предприятиями, сказал Власов.

Муниципальные образования мы отобрали по принципу: где наибольшая протяженность тепловых и водопроводных сетей, подлежащих перекладке, где наибольшая аварийность, где есть острый дефицит техники, — объяснил Дмитрий Власов, замначальника управления ЖКХ минстроя края.

Техника эта универсальная — она пригодна как для устранения коммунальных аварий, так и на погрузке (например, угля) и в строительстве, а также при уборке снега. И снежные завалы зимы 2020 года сыграли в этой закупке свою роль.

«Мы изначально предусматривали поставку по 10 единиц в течение трех лет, но нынешняя зима показала нам необходимость ускорить поставки. В этом году мы закупили 16 единиц, на следующем приобретем еще 15», — сказал Власов.

Представитель компании-поставщика сообщил, что техника имеет гарантию три года, в филиале работают сервисные бригады и имеется склад запчастей.

Дмитрий Власов. Минстрой края. Altapress.ru

Кому дадут новую технику

Первые восемь экскаваторов-погрузчиков уже уехали в Залесовский, Змеиногорский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Шелаболихинский и Шипуновский районы.

Еще восемь прибудут в Барнаул в июле. Их получат Славгород, Волчихинский, Каменский, Локтевский, Панкрушихинский, Романовский, Чарышский и Третьяковский районы.

В минстрое края говорят, что подобную технику в районы за счет бюджета еще не закупали.