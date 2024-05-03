Алтайское предприятие «Мороз» в 2024 году откроет центр опережающей подготовки

Конкурс на создание в 2024 году корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) завершился в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Одним из победителей конкурсного отбора из числа участников нацпроекта со всей России стало ООО «Мороз» из Алтайского края.

Отметим, что данная компания является одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов, ягод, грибов и овощей в Сибири.

Сам конкурс проходил в период с 10 января по 2 апреля. Эксперты оценили актуальность поставленных предприятиями кадровых проблем, уровень вовлеченности команд для их решения.

Следует особо подчеркнуть, что корпоративный центр опережающей подготовки помогает сократить срок адаптации новых работников, а также позволяет повысить эффективность обучения сотрудников, сократить непроизводственные потери на рабочем месте.

Так как обучение и развитие персонала в нашей компании является одной из приоритетных задач, то мы не раздумывая приняли решение подать заявку и участвовать в конкурсном отборе. В итоге мы вошли в список из 51 компании-победителя. Всего в отборе принимали участие 155 предприятий со всей страны. На текущий год одними из главных задач для нас станут разработка и внедрение системы оценки кандидатов и персонала, а также повышение квалификации и стандартизация процессов работы мастеров на производстве, — поделилась планами руководитель отдела управления персоналом ООО «Мороз» Юлия Трусова.

Итоги организации КЦОП на базе предприятий будут подведены на ежегодном Кубке по рационализации и производительности, проведение которого в текущем году запланировано на площадке «Екатеринбург-Экспо» в период с 13 по 17 ноября.

СПРАВКА Создание КЦОП на базе предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» осуществляется АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Ворлдскиллс Россия) и представляет собой площадку внутри предприятия для обучения сотрудников и разработки корпоративного стандарта профессий. Центр позволяет координировать ускоренную профподготовку и объективно оценивать компетенции сотрудников.

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