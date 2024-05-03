Алтайское предприятие «Мороз» в 2024 году откроет центр опережающей подготовки

Отметим, что данная компания является одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов, ягод, грибов и овощей в Сибири.
Сам конкурс проходил в период с 10 января по 2 апреля. Эксперты оценили актуальность поставленных предприятиями кадровых проблем, уровень вовлеченности команд для их решения.
Следует особо подчеркнуть, что корпоративный центр опережающей подготовки помогает сократить срок адаптации новых работников, а также позволяет повысить эффективность обучения сотрудников, сократить непроизводственные потери на рабочем месте.
Так как обучение и развитие персонала в нашей компании является одной из приоритетных задач, то мы не раздумывая приняли решение подать заявку и участвовать в конкурсном отборе. В итоге мы вошли в список из 51 компании-победителя. Всего в отборе принимали участие 155 предприятий со всей страны. На текущий год одними из главных задач для нас станут разработка и внедрение системы оценки кандидатов и персонала, а также повышение квалификации и стандартизация процессов работы мастеров на производстве, — поделилась планами руководитель отдела управления персоналом ООО «Мороз» Юлия Трусова.
Итоги организации КЦОП на базе предприятий будут подведены на ежегодном Кубке по рационализации и производительности, проведение которого в текущем году запланировано на площадке «Екатеринбург-Экспо» в период с 13 по 17 ноября.
СПРАВКА
Создание КЦОП на базе предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» осуществляется АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Ворлдскиллс Россия) и представляет собой площадку внутри предприятия для обучения сотрудников и разработки корпоративного стандарта профессий. Центр позволяет координировать ускоренную профподготовку и объективно оценивать компетенции сотрудников.
Самое важное - в нашем Telegram-канале