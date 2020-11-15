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Экономика

Барнаульское предприятие начинает выпускать лампы, махом убивающие всех микробов

Компания «Энергосберегающие технологии» начинает массовое производство инновационных рециркуляторов воздуха со светодиодными лампами. Барнаульское предприятие получило на свою разработку поддержку в рамках нацпроекта.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Эффективность устройства уже проверили в детских садах и театрах Барнаула. Помимо бактерицидных свойств, рециркуляторы обладают рядом преимуществ, одно из которых — возможность максимально уменьшать уровень шума.

Как рассказали в Алтайском центре кластерного развития, инновационная разработка на основе светодиодов работает в самом эффективном для уничтожения микробов и бактерий диапазоне (265−280 нанометров).

Эксперты доказали в лаборатории, что до 99% микробов погибает под таким излучением в течение получаса. К тому же светодиодные лампы отличаются меньшим энергопотреблением, их не надо менять и особым образом утилизировать.

Такой рециркулятор прослужит до 12 лет без какого-либо технического обслуживания.

Справка

Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий («АЛТЭК») включает 26 организаций Барнаула и Бийска, в том числе 22 промышленных предприятия региона. Объединение создано с целью популяризации и продвижения продукции края в области производства энергетических агрегатов и вспомогательного оборудования, сообщает офсайт региона.

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