Алтайскому бизнесу предлагают изучить китайские супермаркеты и посетить выставку «хорошей» еды

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства с 19 по 25 ноября организует бизнес-миссию в Китай. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Участники встретятся с торговым представителем России в Китае, обсудят перспективы выхода российской продукции на китайский рынок.

Также алтайским предпринимателям предстоит встреча с представителями профильных отраслевых объединений и торгово-промышленных ассоциаций Китая. Они познакомятся с ассортиментом товаров сетей супермаркетов Walmart и Carefur, обсудят условия сотрудничества.

Китай. СС0

Также делегаты примут участие в деловой программе выставки AnufoodChina, которую называют «сердцем хорошей еды в Китае», встретятся с представителями местного бизнеса, посетят китайские сетевые и розничные магазины для проведения маркетингового исследования рынка.

Заявки на участие в бизнес-миссии принимают до 1 ноября по электронной почте moskvitina@altaicpp.ru. Уточнить подробности можно по телефону: (3852) 22−92−62.