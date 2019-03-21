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Экономика

Нам штраф. Алтайскому краю придется вернуть часть субсидий, полученных на развитие сельского хозяйства

Минсельхоз России на этой неделе опубликовал списки регионов, на которые будут наложены штрафы в связи с невыполнением целевых показателей по развитию сельского хозяйства. Среди них оказался и Алтайский край.

Урожай. Сельское хозяйство.
Урожай. Сельское хозяйство.
СС0

Штрафы Алтайскому краю начислены по двум основным направлениям — «единой» субсидии и погектарной поддержке.

Несмотря на то, что регион выполнил практически все прописанные в соглашении с Минсельхозом показатели, в 2018 году к нашему краю у ведомства были некоторые претензии.

В частности, Алтайский край снизил площади под зерновыми и зернобобовыми с 4,3 млн га до 4 млн га. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями и введением ЧС.

Почти 100 хозяйств в Алтайском крае обязали вернуть незаконно полученные субсидии
Экономика

Также в крае сократилось производство овощей в открытом грунте. За снижение этих двух показателей из краевого бюджета в Москву придется вернуть 2,5 млн рублей.

По «единой» субсидии наложенный штраф составил чуть более 2 млн рублей.

Отметим, что по направлению животноводства Алтай все показатели выполнил полностью.

Штрафные санкций Минсельхоз России начал применять с 2014 года, когда вышло постановление правительства № 999, регламентирующее данный порядок.

Громкий случай произошел в 2017 году, тогда Новосибирскую область принудили вернуть в федеральный бюджет сразу 100 млн рублей за невыполненные показатели по развитию сельского хозяйства.

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