13 декабря
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Экономика

Алтайскому краю в 10 раз урежут финансирование на выявление онкологии

Медики Алтайского края продолжат получать доплаты за выявление онкологии у пациентов в 2023 году, но денег на это выделяют все меньше.

Калькулятор.
Калькулятор.
pixabay.com

Сколько получит Алтайский край

9 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на выплаты медикам за выявление онкологии у пациентов на 2023 год.

Согласно документу, Алтайскому краю на эти цели достанется 398 тыс. рублей. При этом на 2022 год региону выделялось 4,6 млн, а на 2021 — 21,4 млн рублей.

Под сокращение финансирования попадает не только Алтайский край — это тенденция общероссийская. Если на 2021 год субъекты РФ в совокупности получили 1,1 млрд рублей, то уже на 2022 — всего 155,4 млн.

В алтайском краевой онкодиспансере.
В алтайском краевой онкодиспансере.
akod22.ru

Онкологическая обстановка

В 2021 году в Алтайском крае выявлено свыше 11,3 тыс. случаев злокачественных новообразований. По данным регионального минздрава — это типичный средний ежегодный уровень. При этом в 2020 году выявленных было почти на тысячу человек меньше, а в 2019, наоборот, на тысячу больше.

По данным Алтайского краевого онкодиспансера, с 2010 по 2020 годы заболеваемость раком в крае выросла на 29%. Руководство учреждения объясняло это, в том числе, улучшением выявляемости.

Алтайский онкодиспансер.
Алтайский онкодиспансер.
АКОД «Надежда».

А что у соседей?

Между регионами Сибири федеральные средства на 2023 год распределены следующим образом:

  • Красноярский край — 1 млн рублей,
  • Омская область — 951 тыс. рублей,
  • Новосибирская область — 623 тыс. рублей,
  • Кузбасс — 480 тыс. рублей,
  • Иркутская область — 473 тыс. рублей,
  • Республика Хакасия — 300 тыс. рублей,
  • Алтайский край — 398 тыс. рублей,
  • Томская область — 206 тыс. рублей,
  • Республика Тыва — 76 тыс. рублей,
  • Республика Алтай — 8,6 тыс. рублей.

Размер премии для медицинского работника за каждого выявленного пациента составляет около 1 тыс. рублей.

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