Алтайскому краю выделили 15,4 млн рублей на поддержку бизнеса до апреля 2021 года

Центр Мой бизнес организует бизнес-миссии для экспортеров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Эта субсидия пойдет на неотложную поддержку малого и среднего бизнеса во времена сложной обстановки из-за коронавируса», — отмечают в сообщении.

В частности, деньги используют для микрофинансовых государственных организаций и гарантийных организаций, которые должны помочь компаниям малого и среднего бизнеса.

Согласно документу, Алтайский край получит 15,409 млн рублей. Соседняя Республика Алтай — 12,695 млн. В целом, это средняя поддержка среди регионов Сибири.

К примеру, наибольшие суммы получат Республики Тыва (31,540) и Хакасия (30,705 млн). Менее всего — Красноярский край (8,887). Иркутская область получит 23,119 млн рублей, Кемеровская область — 11,956, Омская область — 20,871, Томская область — 22,939.

Примечательно, что Новосибирскую область в списке найти не удалось.

Минэкономразвития РФ поручили проконтролировать целевое и эффективное использование средств. Доклад предоставить необходимо до 30 апреля 2021 года.

Напомним, в регионе гарантийной организацией является «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».