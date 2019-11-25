АлтГУ совместно с Алтайским фондом МСП проводят конкурс студенческих бизнес-идей «Успешный проект»

Алтайский государственный университет по поручению Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проводит конкурс бизнес-идей «Успешный проект».

Конкурс проводится в целях популяризации предпринимательства в молодежной среде.

К участию в конкурсе приглашаются учащихся школ, среднепрофессиональных и высших учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет.

Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и командным (число участников команды — не более трех человек).

Конкурсный отбор проводится по трем направлениям (трекам): «Малый бизнес», «Технологическое предпринимательство» и «Социальное предпринимательство».

Конкурс проводится в два этапа: с 20 ноября по 10 декабря — регистрация и заочный тур.

с 11 декабря по 20 декабря — очный тур: деловая бизнес-игра , мастер-классы , презентация проектов , подведение итогов.

Заочный этап

Данный этап предполагает выполнение конкурсных заданий и загрузку их на Открытом образовательном портале АлтГУ. Задания будут доступны с 5 по 10 декабря 2019 года.

Участнику предстоит пройти на портале четыре шага:

шаг первый: формирование бизнес-идеи и описание бизнес-модели;

шаг второй: маркетинговое планирование и ценообразование товара ( услуги);

услуги); шаг третий: технико-экономическое обоснование проекта;

шаг четвертый: итоговая презентация проекта ( в виде слайдов).

Очный этап

По итогам заочного этапа 20 команд будут отобраны для участия в очном туре. В рамках очного тура пройдет деловая бизнес-игра, а также состоится очная презентация и защита проектов. Лучшие проекты (два по каждому из треков) получат памятные призы от партнеров и спонсоров конкурса, а также бизнес-наставника для дальнейшего успешного продвижения проекта.

Деловая бизнес-игра «Биржа идей» состоится в Алтайском государственном университете 13 декабря 2019 года.

Очная презентация и защита проектов состоится в Алтайском государственном университете 20 декабря 2019 года.

Подробности на мойбизнес22.рф

Напомним, что такого рода конкурсы #Мойбизнес пройдут во всех ведущих вузах края в 2019 году.