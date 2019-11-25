АлтГУ совместно с Алтайским фондом МСП проводят конкурс студенческих бизнес-идей «Успешный проект»

Конкурс проводится в целях популяризации предпринимательства в молодежной среде.
К участию в конкурсе приглашаются учащихся школ, среднепрофессиональных и высших учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет.
Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и командным (число участников команды — не более трех человек).
Конкурсный отбор проводится по трем направлениям (трекам): «Малый бизнес», «Технологическое предпринимательство» и «Социальное предпринимательство».
Конкурс проводится в два этапа:
- с 20 ноября по 10 декабря — регистрация и заочный тур.
- с 11 декабря по 20 декабря — очный тур: деловая бизнес-игра, мастер-классы, презентация проектов, подведение итогов.
Заочный этап
Данный этап предполагает выполнение конкурсных заданий и загрузку их на Открытом образовательном портале АлтГУ. Задания будут доступны с 5 по 10 декабря 2019 года.
Участнику предстоит пройти на портале четыре шага:
- шаг первый: формирование бизнес-идеи и описание бизнес-модели;
- шаг второй: маркетинговое планирование и ценообразование товара (услуги);
- шаг третий: технико-экономическое обоснование проекта;
- шаг четвертый: итоговая презентация проекта (в виде слайдов).
Очный этап
По итогам заочного этапа 20 команд будут отобраны для участия в очном туре. В рамках очного тура пройдет деловая бизнес-игра, а также состоится очная презентация и защита проектов. Лучшие проекты (два по каждому из треков) получат памятные призы от партнеров и спонсоров конкурса, а также бизнес-наставника для дальнейшего успешного продвижения проекта.
Деловая бизнес-игра «Биржа идей» состоится в Алтайском государственном университете 13 декабря 2019 года.
Очная презентация и защита проектов состоится в Алтайском государственном университете 20 декабря 2019 года.
Подробности на мойбизнес22.рф
Напомним, что такого рода конкурсы #Мойбизнес пройдут во всех ведущих вузах края в 2019 году.