Американский экономист назвал три причины ожидаемого обвала доллара в 2021 году

Стивен Роуч сравнил экономическую ситуацию в США с бейсбольным матчем.
«Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена», — рассказал эксперт в статье для Bloomberg.
Чемодан долларов.
СС0
Он обозначил три основные причины, которые могут приблизить обвал доллара:
- резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе Америки
- рост котировок евро
- нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара.
Автор статьи считает, что ситуация с валютой безусловно осложняется пандемией и экономической ситуацией, находящейся на грани рецессии.
Экономист говорит о том, что сложившиеся условия вынуждают администрацию обратиться к дополнительному пакету экономической помощи.
«Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений», — отметил он в заключении.
По словам эксперта экономика США крайне зависима от иностранных денег. Чистый коэффициент внутренних сбережений в стране до самого низкого уровня за всю историю проведения измерений.