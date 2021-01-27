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Экономика

Американский экономист назвал три причины ожидаемого обвала доллара в 2021 году

Стивен Роуч заявил о дальнейшем ослаблении котировок американской валюты, сообщает РИА-Новости. Перед этим экономист напомнил о своем неутешительном прогнозе падения курса доллара на 35%, который он ожидает в конце этого года.

Доллары.
Доллары.
unsplash.com

Стивен Роуч сравнил экономическую ситуацию в США с бейсбольным матчем.

«Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, то это станет важным сигналом в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена», — рассказал эксперт в статье для Bloomberg.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Он обозначил три основные причины, которые могут приблизить обвал доллара:

  1. резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе Америки
  2. рост котировок евро
  3. нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара.
Доллары.
Доллары.
СС0

Автор статьи считает, что ситуация с валютой безусловно осложняется пандемией и экономической ситуацией, находящейся на грани рецессии.

Экономист говорит о том, что сложившиеся условия вынуждают администрацию обратиться к дополнительному пакету экономической помощи.

«Такое решение будет иметь последствия для любой экономики. Америке не хватает сбережений», — отметил он в заключении.

По словам эксперта экономика США крайне зависима от иностранных денег. Чистый коэффициент внутренних сбережений в стране до самого низкого уровня за всю историю проведения измерений.

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