Американский профессор сравнил «ошеломляющий ущерб» от санкций для России и Запада

Ханке отметил, что антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели.
«Оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер — лишь верхушка айсберга, — указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», — подчеркнул основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса.
По его словам, экономические издержки для Москвы окажутся значительными, но они «меркнут» перед тем, с чем столкнется Запад.
«С точки зрения масштабов: ЕС понесет расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», — предупредил профессор.
Ханке указал, что нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый заплатит больше.
Он также отметил, что инфляция в США вызвана действиями администраций Джо Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».