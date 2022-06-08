8 июня
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Экономика

Американский профессор сравнил «ошеломляющий ущерб» от санкций для России и Запада

Профессор прикладной экономики Стив Ханке заявил, что наибольший ущерб от западных санкций понесет не Россия, а остальной мир, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Asia Times.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

Ханке отметил, что антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели.

«Оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер — лишь верхушка айсберга, — указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», — подчеркнул основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса.

По его словам, экономические издержки для Москвы окажутся значительными, но они «меркнут» перед тем, с чем столкнется Запад.

«С точки зрения масштабов: ЕС понесет расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», — предупредил профессор.

Ханке указал, что нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый заплатит больше.

Он также отметил, что инфляция в США вызвана действиями администраций Джо Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».

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