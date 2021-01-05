Амнистия кредитов. Депутат объяснил, почему это опасно и невозможно

«Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — цитирует РИА Новости слова Гартунга.
Депутат также подчеркнул, что возле Государственной Думы уже не один год стоят вкладчики с плакатами «Верните наши деньги!».
«Их теперь к Сурайкину (Максим Сурайкин, председатель ЦК „Коммунисты России“ — прим. ред.) направлять?», — задался вопросом депутат.
Отметим, что ранее «Коммунисты России» предложили провести в стране частичную кредитную амнистию в связи с нестабильной экономической обстановкой в стране.