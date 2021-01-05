Амнистия кредитов. Депутат объяснил, почему это опасно и невозможно

«Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — цитирует РИА Новости слова Гартунга.