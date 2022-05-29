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Экономика

Аналитик сделал «ослабляющий» прогноз по рублю во втором полугодии 2022 года

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин рассказал «Прайму», что укрепление рубля может закончиться уже во втором полугодии 2022 года.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Сыроваткин отметил, что сейчас довольно сильный курс рубля из-за ограничения импорта и обязательств экспортеров продавать часть валютной выручки.

Однако сейчас постепенно смягчается валютный контроль, а также происходит рост импорта из-за перестраивания цепочек поставок.

По мнению эксперта, указанные факторы могут повлиять на желание властей РФ приостановить рост рубля или даже спровоцировать ослабление.

«Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть „справедливый“ курс доллара к рублю выше 80», — подчеркнул аналитик.

Ранее другой эксперт назвал предел роста доллара после неожиданного понижения ключевой ставки

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