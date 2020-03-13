Аналитик рассказал, когда курс доллара вернется к 61 рублю

Затем, по его прогнозам, рубль постепенно начнёт укрепляться по отношению к американской валюте, пишет RT.

«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне $30 за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к $60 за баррель в течение двух лет», — приводит РИА Новости его заявление.

Он отметил, что при таком сценарии рубль «первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля».

«Для россиян укрепление курса рубля (падение с отметки 75 до 61 рублей за доллар) — даже если оно и случится — ничего хорошего не даст. Так как цены в магазинах после скачка доллара у нас никогда не откатываются назад. И это происходит только внутри нашей страны. При этом цены в интернет магазинах всегда плавают туда и обратно в зависимости от курса, но наша страна особенная, заточена на истребление собственного населения», — пишут комментаторы к новости.

Ситуация в 2014 году

Между тем ТАСС напоминает о ситуации 2014 года.

Минимальный курс доллара США и евро был установлен Центральным банком РФ (ЦБ РФ) на 1−9 января 2014 г.: 32,66 и 45,06 рубля соответственно.

В первой половине 2014 года давление на рубль оказывали беспорядки и последующее развитие ситуации на Украине, а затем — санкции, введенные против России США и другими странами.

С осени основную роль в падении курса рубля стало играть сокращение цены на нефть: со 107 долларов за баррель нефти марки Brent в августе 2014 года до 60 долларов — в декабре.

В декабре одной из причин сокращения курса рубля также стали спекуляции на валютном рынке.

16 декабря, в связи с решением ЦБ РФ об увеличении ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых, был поставлен абсолютный рекорд падения рубля на биржевых торгах: более 80 рублей за доллар и 100 рублей за евро. Самый низкий официальный курс рубля был установлен на 18 декабря: 67,79 рубля за доллар и 84,59 рубля за евро.

Начало 2015-го

На 1 января 2015 г. ЦБ РФ установил курс доллара в размере 56,24 рубля, евро — 68,37 рубля (падение курса рубля с начала 2014 г. составило 72,2 и 51,7% соответственно).

13 января, в первый день после окончания новогодних каникул, из-за продолжавшегося падения стоимости нефти на мировом рынке ЦБ повысил курс доллара до 62,73 рубля (рост 11,53%), евро — 74,35 рубля (рост 8,74%), после чего российская валюта продолжила дешеветь.