Аналитики рассказали, насколько увеличится объем выданных льготных ипотек в 2021 году

В начале июня стало известно, что в России для всех регионов продлили льготную ипотеку до 1 июня 2022 года. Но изменили условия программы. Ставку увеличили до 7%, а предельную сумму снизили до 3 млн рублей.
«Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд. НКР ожидает роста новых выдач до 4,6−4,8 трлн рублей по итогам текущего года против 4,4 трлн рублей в 2020 году», — сказано в аналитическом обзоре.
Специалисты НКР считают, что данный фактор замедлит рост выдач льготных кредитов во втором полугодии 2020-го. Однако спрос на участие в программе останется довольно высоким.
Тем временем, доля кредитов меньше 3 млн рублей в текущих выдачах составляет более 50%. По оценкам аналитиков, повысится спрос и на семейную ипотеку, а цены на жилье продолжат расти, хоть и не так быстро, как в начале года.
Отмечается, что в первом квартале текущего года российские банки уже выдали 1,7 трлн руб. ипотечных кредитов. Это на две трети больше, чем за тот же период 2020-го, и в два раза больше, чем за те же четыре месяца 2019-го.
Кроме того, агентство оценивает объем майских выдач ипотеки на уровне не менее 450 млрд рублей.
«В июне, в преддверии снижения лимитов льготной ипотеки, мы ожидаем увеличения выдач до рекордных 600 млрд рублей. В результате уже в первом полугодии, по прогнозу НКР, будет выдано не менее 2,7 трлн рублей. ипотечных кредитов (+70% к аналогичному периоду прошлого года)», — подчеркивается в комментарии.