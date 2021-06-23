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Экономика

Аналитики рассказали, насколько увеличится объем выданных льготных ипотек в 2021 году

Банки России могут нарастить объем выданных ипотек в текущем году до 4,6−4,8 трлн рублей, против 4,4.трлн рублей 2020-го, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР). О новой тенденции — далее в материале.

Ипотека.
Ипотека.
Depositphotos.

В начале июня стало известно, что в России для всех регионов продлили льготную ипотеку до 1 июня 2022 года. Но изменили условия программы. Ставку увеличили до 7%, а предельную сумму снизили до 3 млн рублей.

«Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд. НКР ожидает роста новых выдач до 4,6−4,8 трлн рублей по итогам текущего года против 4,4 трлн рублей в 2020 году», — сказано в аналитическом обзоре.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Специалисты НКР считают, что данный фактор замедлит рост выдач льготных кредитов во втором полугодии 2020-го. Однако спрос на участие в программе останется довольно высоким.

Тем временем, доля кредитов меньше 3 млн рублей в текущих выдачах составляет более 50%. По оценкам аналитиков, повысится спрос и на семейную ипотеку, а цены на жилье продолжат расти, хоть и не так быстро, как в начале года.

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Отмечается, что в первом квартале текущего года российские банки уже выдали 1,7 трлн руб. ипотечных кредитов. Это на две трети больше, чем за тот же период 2020-го, и в два раза больше, чем за те же четыре месяца 2019-го.

Кроме того, агентство оценивает объем майских выдач ипотеки на уровне не менее 450 млрд рублей.

«В июне, в преддверии снижения лимитов льготной ипотеки, мы ожидаем увеличения выдач до рекордных 600 млрд рублей. В результате уже в первом полугодии, по прогнозу НКР, будет выдано не менее 2,7 трлн рублей. ипотечных кредитов (+70% к аналогичному периоду прошлого года)», — подчеркивается в комментарии.

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