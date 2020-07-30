Аналитики: россияне потратили часть детских выплат на погашение микрозаймов

По статистике сервиса, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился.
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня — после того, как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей.
Также зафиксирован всплеск возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.
Долг
Банк России подсчитал, что по итогам первого квартала 2020 года объем выданных населению микрозаймов составлял 177 млрд руб. В апреле—мае портфель сокращался, указал ЦБ, но не раскрыл конкретных значений.