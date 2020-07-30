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Экономика

Аналитики: россияне потратили часть детских выплат на погашение микрозаймов

Выплаты пособий на детей от трех до 16 лет по 10 тыс. руб., которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии, положительно сказались на возврате микрозаймов, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК.

Деньги.
Деньги.
CCO.

По статистике сервиса, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился.

Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня — после того, как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей.

Также зафиксирован всплеск возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.

Долг

Банк России подсчитал, что по итогам первого квартала 2020 года объем выданных населению микрозаймов составлял 177 млрд руб. В апреле—мае портфель сокращался, указал ЦБ, но не раскрыл конкретных значений.

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