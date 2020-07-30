Аналитики: россияне потратили часть детских выплат на погашение микрозаймов

Выплаты пособий на детей от трех до 16 лет по 10 тыс. руб., которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии, положительно сказались на возврате микрозаймов, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК.