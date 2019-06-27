Аналитики сравнили рост цен на продукты в России и Европе

Между тем в мае цены на продукты в России выросли на 0,5%, а в Евросоюзе — на 0,6%.
Продукты в РФ в 2018 году дорожали быстрее, чем в ЕС, в 4,2 раза (в 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0,7%, а в ЕС — 2,6%), пишет bfm.ru.
Рост цен на продукты питания в России за январь-май 2019 года составил 4,1%, в то время как в странах ЕС продовольствие подорожало на 1,7% — такие данные приводит Росстат.
Между тем в мае цены на продукты в России выросли на 0,5%, а в Евросоюзе — на 0,6%.
Продукты в РФ в 2018 году дорожали быстрее, чем в ЕС, в 4,2 раза (в 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0,7%, а в ЕС — 2,6%), пишет bfm.ru.
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