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Экономика

Аналитики выяснили доступность бензина для жителей Алтайского края

Алтайский край занял 70 строчку (из 85) рейтинга регионов по доступности бензина. Автора посчитали, сколько топлива можно купить на среднемесячную зарплату.

На АЗС.
На АЗС.
Открытые источники в Интернете (СС0)

На чистую среднюю зарплату в Алтайском крае можно купить 618 литров бензина АИ-92, говорится в исследовании ria.ru. Цена этого вида топлива на конце июля составила 40,58 рублей за литр. С начала года она упала на -1,1%.

Республика Алтай находится на 45 месте (727 литров).

Больше всего бензина могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2160 литров) и Москвы (1939 литров), меньше всего — в Дагестане (535 литров) и Карачаево-Черкесской Республике (550 литров).

Ранее сообщалось, что в июле цены на бензин выросли на 0,8%, но по сравнению с началом года снизились на 0,6%.

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