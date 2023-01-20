«Аникс» поздравляет команду «Бийского рыбозавода» с 85-летием

Уважаемые коллеги, поздравляем с 85-летним Юбилеем «Бийского Рыбозавода»! Мы ценим наше надёжное сотрудничество и всегда уверены в вашем по-настоящему качественном, живом продукте, который мы предлагаем на полках покупателям. С вами вместе мы делаем большое дело — создаём для жителей нашего края уникальные товары, которые открывают им новые вкусы и отличают нас на рынке.

Мы уверены в честных условиях с вашей стороны и благодарны за то, что для вас мы являемся важными и первыми клиентами.

Спасибо вам за готовность экспериментировать, за личный диалог и обратную связь с нашими сотрудниками для усовершенствования процессов.

От всей души поздравляем команду «Бийского рыбозавода» с юбилеем, желаем вдохновения на новые достижения!

Экскурсия сотрудников компании «Аникс» на производство компании «Бийский Рыбозавод». Фото: компания «Аникс».