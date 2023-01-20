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Экономика

«Аникс» поздравляет команду «Бийского рыбозавода» с 85-летием

Уважаемые коллеги, поздравляем с 85-летним Юбилеем «Бийского Рыбозавода»! Мы ценим наше надёжное сотрудничество и всегда уверены в вашем по-настоящему качественном, живом продукте, который мы предлагаем на полках покупателям.
С вами вместе мы делаем большое дело — создаём для жителей нашего края уникальные товары, которые открывают им новые вкусы и отличают нас на рынке.

Фото: компания «Аникс».

Мы уверены в честных условиях с вашей стороны и благодарны за то, что для вас мы являемся важными и первыми клиентами.
Спасибо вам за готовность экспериментировать, за личный диалог и обратную связь с нашими сотрудниками для усовершенствования процессов.
От всей души поздравляем команду «Бийского рыбозавода» с юбилеем, желаем вдохновения на новые достижения!

Экскурсия сотрудников компании «Аникс» на производство компании «Бийский Рыбозавод».
Экскурсия сотрудников компании «Аникс» на производство компании «Бийский Рыбозавод».
Фото: компания «Аникс».

Справка

Продукция «Бийского рыбозавода» — это всегда вкусная рыбная продукция для ваших покупателей, а также долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество для вашего бизнеса. Наши преимущества:

  • Натуральные и свежие продукты: на «Бийском рыбозаводе» существует входной контроль качества, благодаря которому в производство попадает только качественная дикая рыба (такая рыбы плавает в естественной среде и ест натуральный корм); Ингредиенты для производства рыбной продукции — натуральные свежие овощи; душистые специи и ароматное растительное масло.
  • Традиционные рецепты: наша продукция не содержит генномодифицированного сырья и красителей.
  • Замкнутый цикл производства и современные технологии, обеспечивающие стабильно высокое качество продукции.
  • Высокие объемы производства, позволяющие обеспечивать поставки не только для индивидуального предпринимательства, но и крупным продуктовым ритейлерам.

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