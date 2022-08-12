Антирекорд. Найдено объяснение резкому снижению доходов бюджета

Нефть и газ
Нефтегазовые поступления снизились на 22% год к году, до 771 млрд рублей. Сокращение бюджетных доходов достигло 26% к июлю 2021 года, их объем составил 1,76 трлн рублей.
В июле профицит федерального бюджета составил 892 млрд рублей.
Причины
Одной из причин снижения ненефтегазовых доходов эксперты называют нарушение логистических цепочек, связанное с влиянием санкций.
Рубль и металл
Снижение доходов бюджета связано с «проседанием» поступлений от металлургической отрасли и укреплением рубля.
Госсовет
Проектируемый российский бюджет довольно сложный, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ.