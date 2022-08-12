12 августа
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Экономика

Антирекорд. Найдено объяснение резкому снижению доходов бюджета

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России в июле упали на 29% в годовом выражении, до 990 млрд рублей, пишет РБК. <С 2011 года это рекордный спад.>

Нефть, разлив нефти.
Нефть, разлив нефти.
СС0

Нефть и газ

Нефтегазовые поступления снизились на 22% год к году, до 771 млрд рублей. Сокращение бюджетных доходов достигло 26% к июлю 2021 года, их объем составил 1,76 трлн рублей.

В июле профицит федерального бюджета составил 892 млрд рублей.

Причины

Одной из причин снижения ненефтегазовых доходов эксперты называют нарушение логистических цепочек, связанное с влиянием санкций.

Рубль и металл

Снижение доходов бюджета связано с «проседанием» поступлений от металлургической отрасли и укреплением рубля.

Госсовет

Проектируемый российский бюджет довольно сложный, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ.

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