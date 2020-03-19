18 марта российская национальная валюта обвалилась вслед за нефтью, которая упала ниже 25 долларов. Так дешево нефть стоила в 2003 году — антирекорд за 17 лет

Новых причин для обвала не было. Саудиты заявили, что будут поставлять на рынок на 3 млн баррелей нефти больше, сообшает ТАСС. Но эти заявления транслируются практически каждыйй день.

Основная причина — страны массово закрываются из-за коронавируса COVID-19, мировая кооперация рушится, производство сокращается, спрос на нефть падает.

Нефтехранилища

The Financial Times сообщила, что мировые нефтехранилища скоро переполнятся из-за избытка предложения сырья и снижения в нем потребности.

25−26 долларов за баррель — это примерно та цена, которую саудиты и предлагают покупателям. Еще недавно 30 долларов казались шоком, а теперь реальность снова изменилась, пишет bfm.ru.

Финансы , биржа , курс валют. CC0

Хронология падения

Хронологически нефть начала падать, когда страна отдыхала на мартовских праздниках. Чуть ранеше Россия вышла из сделки ОПЕК+. <Причем, по данным СМИ, на этом настаивала «Роснефть».>

И, как результат, доллар уже тогда подорожал до 75 рублей.

Россия была готова продлить условия сделки, а саудиты настаивали на длительном сокращении добычи < Россию этоне устроило>.

Нефтяное королевство объявило о резком росте производства и предложило покупателям низкие цены, пишет ПРАЙМ.

Валюта CC0

Прогноз по рублю

Россия была готова к падению нефти и девальвации, но все-таки ждала отскока. Не случилось. Что будет с российской валютой при текущих ценах?

Татьяна Евдокимова,

главный экономист Нордеа банка:

— По нашим оценкам, при ценах на нефть в диапазоне 20−30 долларов за баррель рубль может находиться в диапазоне 75−84 в паре с долларом и 82−92 в паре с евро. Понятно, что это примерные оценки и в моменте мы можем увидеть рубль слабее. Но здесь вопрос встал, насколько долго валюта может находиться на этих уровнях. Все-таки мы наблюдали уже и в прошлом подобные пики, которые зачастую отражают в большей степени эмоции на рынки, чем фундаментальные уровни.

О нефти

Для России важно, сколько бочка нефти стоит в рублях. Сейчас по курсу это примерно 2 тыс. рублей. В 2018 году баррель стоил больше 5 тыс., это позволило накопить запасы.

«Золотое сечение», которое считалось оптимальным для бюджета, — 3600 рублей. Иными словами — при текущей стоимости нефти рубль мог бы упасть и сильнее.

Валюта. СС0.

Девальвация

Действует бюджетное правило — продажа валюты при низких ценах на нефть, которая поддерживает рубль. Потому что иначе проблемы возникнут у банков — у них есть обязательства в валюте.

Пойдет вверх инфляция из-за подорожания импорта.

Главные цифры 18 марта

Доллар 81, евро — 87 рублей.

На нефтяном рынке опять обвал, который обрушил рубль.

Бочка Brent подешевела до уровня 17-летней давности — ниже 25 долларов.