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Антирекорды: доллар ք81, бочка Brent ниже $25 — на рынках продолжился обвал. Прогноз

18 марта российская национальная валюта обвалилась вслед за нефтью, которая упала ниже 25 долларов. Так дешево нефть стоила в 2003 году — антирекорд за 17 лет

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Новых причин для обвала не было. Саудиты заявили, что будут поставлять на рынок на 3 млн баррелей нефти больше, сообшает ТАСС. Но эти заявления транслируются практически каждыйй день.

Основная причина — страны массово закрываются из-за коронавируса COVID-19, мировая кооперация рушится, производство сокращается, спрос на нефть падает.

Нефтехранилища

The Financial Times сообщила, что мировые нефтехранилища скоро переполнятся из-за избытка предложения сырья и снижения в нем потребности.

25−26 долларов за баррель — это примерно та цена, которую саудиты и предлагают покупателям. Еще недавно 30 долларов казались шоком, а теперь реальность снова изменилась, пишет bfm.ru.

Финансы, биржа, курс валют.
Финансы, биржа, курс валют.
CC0

Хронология падения

Хронологически нефть начала падать, когда страна отдыхала на мартовских праздниках. Чуть ранеше Россия вышла из сделки ОПЕК+. <Причем, по данным СМИ, на этом настаивала «Роснефть».>

И, как результат, доллар уже тогда подорожал до 75 рублей.

Россия была готова продлить условия сделки, а саудиты настаивали на длительном сокращении добычи < Россию этоне устроило>.

Нефтяное королевство объявило о резком росте производства и предложило покупателям низкие цены, пишет ПРАЙМ.

Валюта
Валюта
CC0

Прогноз по рублю

Россия была готова к падению нефти и девальвации, но все-таки ждала отскока. Не случилось. Что будет с российской валютой при текущих ценах?

Татьяна Евдокимова,
главный экономист Нордеа банка:

— По нашим оценкам, при ценах на нефть в диапазоне 20−30 долларов за баррель рубль может находиться в диапазоне 75−84 в паре с долларом и 82−92 в паре с евро. Понятно, что это примерные оценки и в моменте мы можем увидеть рубль слабее. Но здесь вопрос встал, насколько долго валюта может находиться на этих уровнях. Все-таки мы наблюдали уже и в прошлом подобные пики, которые зачастую отражают в большей степени эмоции на рынки, чем фундаментальные уровни.

О нефти

Для России важно, сколько бочка нефти стоит в рублях. Сейчас по курсу это примерно 2 тыс. рублей. В 2018 году баррель стоил больше 5 тыс., это позволило накопить запасы.

«Золотое сечение», которое считалось оптимальным для бюджета, — 3600 рублей. Иными словами — при текущей стоимости нефти рубль мог бы упасть и сильнее.

Валюта.
Валюта.
СС0.

Девальвация

Действует бюджетное правило — продажа валюты при низких ценах на нефть, которая поддерживает рубль. Потому что иначе проблемы возникнут у банков — у них есть обязательства в валюте.

Пойдет вверх инфляция из-за подорожания импорта.

Главные цифры 18 марта

Доллар 81, евро — 87 рублей.

На нефтяном рынке опять обвал, который обрушил рубль.

Бочка Brent подешевела до уровня 17-летней давности — ниже 25 долларов.

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