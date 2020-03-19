Новых причин для обвала не было. Саудиты заявили, что будут поставлять на рынок на 3 млн баррелей нефти больше, сообшает ТАСС. Но эти заявления транслируются практически каждыйй день.
Основная причина — страны массово закрываются из-за коронавируса COVID-19, мировая кооперация рушится, производство сокращается, спрос на нефть падает.
Нефтехранилища
The Financial Times сообщила, что мировые нефтехранилища скоро переполнятся из-за избытка предложения сырья и снижения в нем потребности.
25−26 долларов за баррель — это примерно та цена, которую саудиты и предлагают покупателям. Еще недавно 30 долларов казались шоком, а теперь реальность снова изменилась, пишет bfm.ru.
Хронология падения
Хронологически нефть начала падать, когда страна отдыхала на мартовских праздниках. Чуть ранеше Россия вышла из сделки ОПЕК+. <Причем, по данным СМИ, на этом настаивала «Роснефть».>
И, как результат, доллар уже тогда подорожал до 75 рублей.
Россия была готова продлить условия сделки, а саудиты настаивали на длительном сокращении добычи < Россию этоне устроило>.
Нефтяное королевство объявило о резком росте производства и предложило покупателям низкие цены, пишет ПРАЙМ.
Прогноз по рублю
Россия была готова к падению нефти и девальвации, но все-таки ждала отскока. Не случилось. Что будет с российской валютой при текущих ценах?
Татьяна Евдокимова,
главный экономист Нордеа банка:
— По нашим оценкам, при ценах на нефть в диапазоне 20−30 долларов за баррель рубль может находиться в диапазоне 75−84 в паре с долларом и 82−92 в паре с евро. Понятно, что это примерные оценки и в моменте мы можем увидеть рубль слабее. Но здесь вопрос встал, насколько долго валюта может находиться на этих уровнях. Все-таки мы наблюдали уже и в прошлом подобные пики, которые зачастую отражают в большей степени эмоции на рынки, чем фундаментальные уровни.
О нефти
Для России важно, сколько бочка нефти стоит в рублях. Сейчас по курсу это примерно 2 тыс. рублей. В 2018 году баррель стоил больше 5 тыс., это позволило накопить запасы.
«Золотое сечение», которое считалось оптимальным для бюджета, — 3600 рублей. Иными словами — при текущей стоимости нефти рубль мог бы упасть и сильнее.
Девальвация
Действует бюджетное правило — продажа валюты при низких ценах на нефть, которая поддерживает рубль. Потому что иначе проблемы возникнут у банков — у них есть обязательства в валюте.
Пойдет вверх инфляция из-за подорожания импорта.
Главные цифры 18 марта
Доллар 81, евро — 87 рублей.
На нефтяном рынке опять обвал, который обрушил рубль.
Бочка Brent подешевела до уровня 17-летней давности — ниже 25 долларов.