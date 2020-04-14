Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 апреля 13°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Антивирусные» проверки начались на алтайских заводах

Роспотребнадзор составил график проверок и приступил к выездным мероприятиям в производственных компаниях Алтайского края. В первую очередь проверяющих интересует, как в цехах и офисах выполняются требования по нераспространению коронавируса.

Работа. Промышленность.
Работа. Промышленность.
СС0

О начале проверок в ходе онлайн-конференции 14 марта сообщил Александр Климин, заместитель председателя правительства Алтайского края, министр промышленности и энергетики региона.

По словам Климина, информация об итогах первых проверок поступила в Минпрмоэнерго региона и Союз промышленников Алтайского края. Ни по одному из проверенных предприятий вопрос о закрытии производства Роспотребнадзором поставлен не был.

«Критических замечаний нет. По тем претензиям, которые возникли у проверяющих, недоработки устраняются. Предприятия работают. Проверки будут продолжены», — сказал зампред правительства Алтайского края.

Александр Климин сообщил, что на 14 апреля 86% сотрудников производственных предприятий, возобновивших деятельность, вышли на работу в прежнем режиме, 14% ведут деятельность удаленно или находятся в отпусках.

Министр также добавил, что до принятия решения на региональном уровне возобновить производственные процессы в компаниях около 10 тыс. человек были под угрозой потери работы. Сейчас о планах по увольнению или сокращению персонала руководители промпредприятий не заявляют.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость