«Антивирусные» проверки начались на алтайских заводах

Роспотребнадзор составил график проверок и приступил к выездным мероприятиям в производственных компаниях Алтайского края. В первую очередь проверяющих интересует, как в цехах и офисах выполняются требования по нераспространению коронавируса.

О начале проверок в ходе онлайн-конференции 14 марта сообщил Александр Климин, заместитель председателя правительства Алтайского края, министр промышленности и энергетики региона.

По словам Климина, информация об итогах первых проверок поступила в Минпрмоэнерго региона и Союз промышленников Алтайского края. Ни по одному из проверенных предприятий вопрос о закрытии производства Роспотребнадзором поставлен не был.

«Критических замечаний нет. По тем претензиям, которые возникли у проверяющих, недоработки устраняются. Предприятия работают. Проверки будут продолжены», — сказал зампред правительства Алтайского края.

Александр Климин сообщил, что на 14 апреля 86% сотрудников производственных предприятий, возобновивших деятельность, вышли на работу в прежнем режиме, 14% ведут деятельность удаленно или находятся в отпусках.

Министр также добавил, что до принятия решения на региональном уровне возобновить производственные процессы в компаниях около 10 тыс. человек были под угрозой потери работы. Сейчас о планах по увольнению или сокращению персонала руководители промпредприятий не заявляют.