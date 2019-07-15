Неизвестные арабские бизнесмены решили вложить в инфраструктуру Крыма 500 млн евро

Представитель некой инвестиционной компании из Бахрейна Штефан Довина, специализирующийся на партнерских контрактах в странах Центральной и Восточной Европы, рассказал « Известиям », что их фирма собирается вложить около 500 млн евро в реализацию инфраструктурных проектов на территории Крыма.

Название компании не указывается из-за опасения, что она может попасть под западные санкции.

Детали партнерства будут обсуждены в ближайшее время на встрече в Москве, а размер инвестиций определят конкретно в зависимости от сферы деятельности.

«К примеру, если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около 500 млн евро, а то и выше», — пояснил Довина.

По словам сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, в Крым несколько раз приезжали бизнесмены из Бахрейна — и после недавних переговоров подписали меморандум о сотрудничестве. Подробности сделки, как пояснил Назаров, нельзя раскрывать из-за санкций, пишет polit.ru.

Предыдущее заявление об интересе инвесторов из Бахрейна к крымским проектам Довина делал около года назад. Тогда он утверждал, что китайские и бахрейнские бизнесмены готовы вложить свыше 100 млн евро в строительство электростанций и других объектов инфраструктуры на полуострове.

Бахрейн — островное государство на одноименном архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии, самое маленькое арабское государство.