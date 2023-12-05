5 декабря
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Экономика

Аренда однокомнатных квартир в Барнауле подорожала в два раза

Стало известно, почему подорожала аренда жилья в краевой столице и кто готов платить больше, чем студенты.

Аренда квартиры
Аренда квартиры
СС0.

Сколько теперь стоит однушка

Однокомнатные квартиры подорожали в два раза – с 10 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц. Средняя арендная ставка в Барнауле остановилась на отметке 25 тыс. рублей.

Причины подорожания

Сейчас цена аренды жилья растет из-за дефицита предложений. Так, в пик ажиотажного спроса на квартиры инвесторы стали "скидывать" накопленную недвижимость.

Предложение не успевает за повышенным спросом, из-за чего стоимость аренды растет повсеместно.

Кто, если не студенты

Однако спрос на арендное жилье сейчас разгоняет и новый тип арендаторов. Это рабочие заводов, которых активно приглашают в Барнаул и предлагают им большую зарплату.

Сокращение безработицы до исторического минимума и рост зарплат сейчас поддерживают активный спрос на съемные квартиры в России.

Ранее мы писали, прекратится ли посуточная аренда квартир в России.

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