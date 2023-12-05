Аренда однокомнатных квартир в Барнауле подорожала в два раза

Сколько теперь стоит однушка
Однокомнатные квартиры подорожали в два раза – с 10 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц. Средняя арендная ставка в Барнауле остановилась на отметке 25 тыс. рублей.
Причины подорожания
Сейчас цена аренды жилья растет из-за дефицита предложений. Так, в пик ажиотажного спроса на квартиры инвесторы стали "скидывать" накопленную недвижимость.
Предложение не успевает за повышенным спросом, из-за чего стоимость аренды растет повсеместно.
Кто, если не студенты
Однако спрос на арендное жилье сейчас разгоняет и новый тип арендаторов. Это рабочие заводов, которых активно приглашают в Барнаул и предлагают им большую зарплату.
Сокращение безработицы до исторического минимума и рост зарплат сейчас поддерживают активный спрос на съемные квартиры в России.
Ранее мы писали, прекратится ли посуточная аренда квартир в России.