6 аргументов в пользу займов под залог: почему не стоит их бояться

Займы под залог, выдаваемые микрофинансовыми организациями — это такой же законный вид деятельности, как банковское кредитование, и эта сфера регулируется соответствующими законодательными актами. Важно понимать, что компания, в которой оформляется заём, должна состоять в государственном реестре микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ).
Деятельность МФО — под контролем государства. Микрофинансовые организации работают под пристальным надзором ЦБ РФ, обязаны соответствовать установленным базовым стандартам и отчитываться перед регулятором по различным аспектам своей деятельности.
Ставка по займу и прочие условия, влияющие на стоимость займа, согласно законодательству Российской Федерации, четко и детально прописываются в договоре между заемщиком и организацией. В том числе МФО обязаны указывать значение полной стоимости кредита (ПСК) на первой странице договора займа в рамке на специально отведенном месте.
Для получения займа требуется минимум документов, справки о доходах и подтверждение трудоустройства не нужны. Обычно для оформления автозайма необходимы только паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Риски неполучения займа под залог автомобиля даже при наличии действующих кредитов и испорченной кредитной истории минимальны. К примеру, в компании «Ваш инвестор» до 95% заявок ежедневно получают одобрение.
И, наконец, не стоит беспокоиться о том, что в период действия займа придется передвигаться по городу без автомобиля: автовладелец может самостоятельно выбрать — оставить ли автомобиль в своем пользовании или поставить на охраняемую автостоянку. В компании «Ваш инвестор» есть тариф, предусматривающий, что автомобиль, принимаемый в качестве залога, остается у клиента и им можно пользоваться, как и раньше.
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