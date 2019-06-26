6 аргументов в пользу займов под залог: почему не стоит их бояться

6.

И, наконец, не стоит беспокоиться о том, что в период действия займа придется передвигаться по городу без автомобиля: автовладелец может самостоятельно выбрать — оставить ли автомобиль в своем пользовании или поставить на охраняемую автостоянку. В компании «Ваш инвестор» есть тариф, предусматривающий, что автомобиль, принимаемый в качестве залога, остается у клиента и им можно пользоваться, как и раньше.