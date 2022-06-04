Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан, считает Володин после шестого пакета санкций

Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. На этом арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Свои мысли он изложил в Telegram .

Анализируя шестой пакет, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, Володин пришел к выводу что, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.

«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 млрд долларов в год.

Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется „в плюсе“», — оптимистично полагает спикер ГД.

Европа, в свою очередь, из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 млрд евро ежегодно.

Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее, заключил Володин.

Шестой пакет

Страны ЕС отказываются от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от нефтепродуктов в течение восьми месяцев.

Кроме того , новые ограничения включают в себя отключение от SWIFTСбербанка , Россельхозбанка , Московского кредитного банка и белорусского Банка развития.

новые ограничения включают в себя отключение от SWIFTСбербанка Россельхозбанка Московского кредитного банка и белорусского Банка развития. Приостанавливается вещание в ЕС еще госканалов «РТР-Планета», «Россия-24» и «ТВ Центр».

Расширяется список лиц и организаций , попавших под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

попавших под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Расширяется перечень товаров и технологий , которые могут способствовать совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошло 80 химикатов.

которые могут способствовать совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошло 80 химикатов. Запрещается предоставление России бухгалтерских , пиар- и консультационных услуг , а также облачных сервисов.

пиар- и консультационных услуг а также облачных сервисов. Новые персональные ограничения для физлиц.

Шестой пакет антироссийских санкций был согласован 30 мая, а утвердили его 2 июня, пишет «Коммерсант».