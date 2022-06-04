4 июня
﻿
Экономика

Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан, считает Володин после шестого пакета санкций

Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. На этом арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Свои мысли он изложил в Telegram.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Анализируя шестой пакет, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, Володин пришел к выводу что, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.

«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 млрд долларов в год.
Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется „в плюсе“», — оптимистично полагает спикер ГД.

Европа, в свою очередь, из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 млрд евро ежегодно.

Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее, заключил Володин.

Шестой пакет

  • Страны ЕС отказываются от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от нефтепродуктов в течение восьми месяцев.
  • Кроме того, новые ограничения включают в себя отключение от SWIFTСбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского Банка развития.
  • Приостанавливается вещание в ЕС еще госканалов «РТР-Планета», «Россия-24» и «ТВ Центр».
  • Расширяется список лиц и организаций, попавших под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
  • Расширяется перечень товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошло 80 химикатов.
  • Запрещается предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также облачных сервисов.
  • Новые персональные ограничения для физлиц.

Шестой пакет антироссийских санкций был согласован 30 мая, а утвердили его 2 июня, пишет «Коммерсант».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость