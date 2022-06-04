Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан, считает Володин после шестого пакета санкций

Анализируя шестой пакет, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, Володин пришел к выводу что, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 млрд долларов в год.
Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется „в плюсе“», — оптимистично полагает спикер ГД.
Европа, в свою очередь, из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 млрд евро ежегодно.
Преодолев все санкции, наша страна станет только сильнее, заключил Володин.
Шестой пакет
- Страны ЕС отказываются от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от нефтепродуктов в течение восьми месяцев.
- Кроме того, новые ограничения включают в себя отключение от SWIFTСбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского Банка развития.
- Приостанавливается вещание в ЕС еще госканалов «РТР-Планета», «Россия-24» и «ТВ Центр».
- Расширяется список лиц и организаций, попавших под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
- Расширяется перечень товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошло 80 химикатов.
- Запрещается предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также облачных сервисов.
- Новые персональные ограничения для физлиц.
Шестой пакет антироссийских санкций был согласован 30 мая, а утвердили его 2 июня, пишет «Коммерсант».