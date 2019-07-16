Ассоциация пчеловодов оценила урон от гибели пчел в России в триллион рублей

«Если посмотреть на подсчеты экономистов, то РФ на сегодняшний день, по скромным подсчетам, может потерять триллион рублей», — сказал Маннапов на экспертном совещании по проблеме массовой гибели пчел, которое прошло на площадке комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В мероприятии участвовали представители Россельхознадзора, профильных ассоциаций, предприятий отрасли.

Позже в беседе с журналистами Маннапов уточнил, что потери оценивались по высеивающимся в России энтомофильным, то есть опыляемым насекомыми, сельскохозяйственным культурам. «По этим итогам при уничтожении 30% пчел мы теряем полтриллиона. А если, как сейчас, идет гибель 60% пчел, мы теряем триллион денег», — заявил президент ассоциации.

Этим летом в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.