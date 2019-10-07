Авиакомпании предложили правительству новый способ сдерживания цен на билеты

Все предложенные варианты предусматривают помощь из бюджета.
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании предложили снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну. В Минтрансе такое предложение поддержали.
Инициаторы предложили альтернативный вариант господдержки, в котором говорилось об увеличении суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5.
По подсчетам Минтранса за шесть месяцев 2019 года цена авиабилеты выросла на 7%. В целом за год они могут подорожать на 9−10% к прошлогодним показателям. Такой прогноз ранее делали АЭВТ, отмечает издание.