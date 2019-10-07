Авиакомпании предложили правительству новый способ сдерживания цен на билеты

Авиакомпании предложили российскому правительству несколько вариантов, чтобы стабилизировать финансовое состояние перевозчиков и избежать резкого подорожания билетов, сообщают « Известия ». Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила предложения вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

Все предложенные варианты предусматривают помощь из бюджета.

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании предложили снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну. В Минтрансе такое предложение поддержали.

Инициаторы предложили альтернативный вариант господдержки, в котором говорилось об увеличении суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5.

По подсчетам Минтранса за шесть месяцев 2019 года цена авиабилеты выросла на 7%. В целом за год они могут подорожать на 9−10% к прошлогодним показателям. Такой прогноз ранее делали АЭВТ, отмечает издание.