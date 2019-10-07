Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Авиакомпании предложили правительству новый способ сдерживания цен на билеты

Авиакомпании предложили российскому правительству несколько вариантов, чтобы стабилизировать финансовое состояние перевозчиков и избежать резкого подорожания билетов, сообщают «Известия». Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила предложения вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

Самолет.
Самолет.
СС0

Все предложенные варианты предусматривают помощь из бюджета.

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании предложили снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну. В Минтрансе такое предложение поддержали.

Инициаторы предложили альтернативный вариант господдержки, в котором говорилось об увеличении суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5.

По подсчетам Минтранса за шесть месяцев 2019 года цена авиабилеты выросла на 7%. В целом за год они могут подорожать на 9−10% к прошлогодним показателям. Такой прогноз ранее делали АЭВТ, отмечает издание.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость