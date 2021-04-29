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Экономика

Авиационная отрасль подсчитала убытки из-за закрытой Турции

Авиационный рынок России потеряет миллиарды рублей выручки из-за приостановки полетов в Турцию, считает совладелец Внуково Виталий Ванцев. По его мнению, летом египетские курорты не позволят компенсировать эти потери, пишет РБК.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

За полтора месяца (с 15 апреля до 1 июня), пока ограничены полеты из России в Турцию, российский авиационный рынок потеряет порядка 6−7 млрд рублей. выручки. Об этом в интервью РБК заявил совладелец Внуково Виталий Ванцев. Из Внуково летает крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

Турция — самое популярное зарубежное направление у россиян, в первом квартале 2021 года ее посетили 624 тыс. человек. Но из-за роста числа заболеваний коронавирусом в этой стране российское правительство решило ограничить полеты, за исключением двух еженедельных рейсов в Стамбул.

«Это не самые большие потери, потому что май еще не пик сезона. Пик начинается в июне-июле, поэтому мы надеемся на восстановление», — отметил Ванцев.

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