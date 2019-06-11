Автокредит. Перезагрузка

Полные условия
- Сумма: от 200 тыс. до 2 млн. рублей на новые автомобили, и до 1 млн. руб. на подержанные.
- Ставка: 11,9% годовых.
- Приобретение нового легкового автомобиля категории «B» (за исключением автомобилей, предназначенных для коммерческого использования, в том числе такси).
- Кредит выдается сроком до 5 лет.
- При первоначальном взносе более 50% страхование жизни, здоровья и КАСКО не требуется, а при взносе от 40 до 50% - страхование КАСКО или жизни заемщика на выбор.
Преимущества
- Кредит на срок до 5 лет по низким ставкам.
- Возможность получения кредита без страхования автомобиля по КАСКО.
- Возможно предоставление справки по форме банка.
- Автомобиль может быть оформлен в собственность третьего лица, а заемщику не обязательно иметь водительское удостоверение.
- При приобретении нового автомобиля возможно подтверждение первоначального взноса сдачей старого автомобиля в трейд-ин в автосалоне.
Информация о погашении кредита
- Тип схемы расчета: аннуитетные платежи
- Способы оплаты: банкоматы и кассы банка
- Досрочное погашение
- Схема досрочного расчета: можно погашать и целиком и частями
- Наличие комиссии/штрафа за досрочное погашение кредита: Нет
Условия кредитования
Успейте этим летом приобрести автомобиль на выгодных условиях!
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37
Сайт: www.akcept.ru
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