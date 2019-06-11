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Автокредит. Перезагрузка

10 июня 2019 года Банк Акцепт вышел со специальным предложением по автокредиту. До 31 августа 2019 года приобрести новый автомобиль можно под ставку 11,9% годовых при первоначальном взносе от 40% от стоимости автомобиля.

Автокредит. Перезагрузка
Автокредит. Перезагрузка
архив банка "Акцепт"
Полные условия
  • Сумма: от 200 тыс. до 2 млн. рублей на новые автомобили, и до 1 млн. руб. на подержанные.
  • Ставка: 11,9% годовых.
  • Приобретение нового легкового автомобиля категории «B» (за исключением автомобилей, предназначенных для коммерческого использования, в том числе такси).
  • Кредит выдается сроком до 5 лет.
  • При первоначальном взносе более 50% страхование жизни, здоровья и КАСКО не требуется, а при взносе от 40 до 50% - страхование КАСКО или жизни заемщика на выбор.
Преимущества
  • Кредит на срок до 5 лет по низким ставкам.
  • Возможность получения кредита без страхования автомобиля по КАСКО.
  • Возможно предоставление справки по форме банка.
  • Автомобиль может быть оформлен в собственность третьего лица, а заемщику не обязательно иметь водительское удостоверение.
  • При приобретении нового автомобиля возможно подтверждение первоначального взноса сдачей старого автомобиля в трейд-ин в автосалоне.
Информация о погашении кредита
  • Тип схемы расчета: аннуитетные платежи
  • Способы оплаты: банкоматы и кассы банка
  • Досрочное погашение
  • Схема досрочного расчета: можно погашать и целиком и частями
  • Наличие комиссии/штрафа за досрочное погашение кредита: Нет

Условия кредитования

Успейте этим летом приобрести автомобиль на выгодных условиях!

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

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