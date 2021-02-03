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Экономика

Авторитетное агентство сообщило об успехах российской экономики во время пандемии

Российская экономика пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Причиной этому могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года.

Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1%. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7%.

По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%.

Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30%, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ — 587,1 млрд. Вероятность дефолта сведена к минимуму.

Также выделяют низкий госдолг — 14% ВВП. Еще одно преимущество — недооцененный рубль, который, по мнению аналитиков, имеет большой потенциал укрепления.

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