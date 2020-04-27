Автовокзалы будут устанавливать фиксированный сбор за туалет

Соответствующую инициативу правительства России Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях весенней сессии. Документ в первом чтении приняли 10 июля 2019 года.
Минтрансу предлагают дать полномочия по разработке перечня услуг, которые оказывают пассажирам на автовокзалах и станциях.
«Это, например, предоставление туалета и залов ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, пункта медицинской помощи. В перечень планируют включить также досмотр пассажиров, багажа и автобусов», — раъясняет издание.
В настоящее время перевозчики включают указанные услуги в стоимость билета. Величина зависит от стоимости проезда: если по дальнему маршруту или в более комфортных условиях, то и сбор больше.
При этом каждый пассажир пользуется услугами автовокзала.
Правила формирования тарифа на указанные услуги — так называемого агентского сбора — будут устанавливать на федеральном уровне. А вот фиксированный тариф для пассажиров установят уже сами автовокзалы и автостанции.
В правительстве считают, что это позволит более прозрачно регулировать цены на пассажирские перевозки и снизит риски их безосновательного повышения.