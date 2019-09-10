«Азбука предпринимателя»: практические советы, как создать бизнес «с нуля»

Приглашаем принять участие в образовательной программе «Азбука предпринимателя» для потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса «с нуля», которая состоится в городе Новоалтайске с 14 октября 2019 г. по 18 октября 2019 г .

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

По завершению тренинга вы получите навыки и знания:

по оценке своей бизнес-идеи;

по разработке бизнес-плана;

по определению формы бизнеса;

о процедуре регистрации бизнеса;

об источниках финансирования;

о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

как начать бизнес.

Для участия в тренинге необходимо до 10 октября 2019 г. зарегистрироваться на портале мойбизнес22.рф

Мероприятие бесплатно.

Количество мест ограничено

(18+)