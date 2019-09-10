«Азбука предпринимателя»: практические советы, как создать бизнес «с нуля»

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.
Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.
По завершению тренинга вы получите навыки и знания:
- по оценке своей бизнес-идеи;
- по разработке бизнес-плана;
- по определению формы бизнеса;
- о процедуре регистрации бизнеса;
- об источниках финансирования;
- о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- как начать бизнес.
Для участия в тренинге необходимо до 10 октября 2019 г. зарегистрироваться на портале мойбизнес22.рф
Мероприятие бесплатно.
Количество мест ограничено
(18+)